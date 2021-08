El Dia de la Pilota comptarà amb diferents actes entre els quals estarà l’entrega dels Premis Anuals 2021 serà un dels més importants. A més, enguany se celebren 30 anys d’aquest dia tan significatiu. El pròxim 15 de setembre, dia que està marcat com l’inici dels actes commemoratius, es tindrà també un record especial a la figura de Paco Cabanes ‘El Genovés’.

Premi Manuel Tarancón a El Genovés

La Federació atorgarà la seua màxima distinció, el Premi Manuel Tarancón, a títol pòstum a la figura de Francesc Cabanes Pastor ‘Genovés’, que va faltar recentment. La figura del Genovés, tan volguda i especialment respectada i admirada per la pilota valenciana i el seu entorn, així com de molts altres sectors de la societat valenciana, tindrà un record molt especial. La Federació vol posar en valor la condició de Paco Cabanes com a referent de la pilota, així com destacar el llegat del millor jugador de la història del nostre esport.

Tonet i Puchol

Respecte als Premis Anuals, com a millor jugador de raspall professional, Tonet IV ha tornat a estar l’escollit com a guanyador de l’Individual de Raspall, mentre que el premi al millor jove de raspall professional ha sigut per a Vicent Sendra, de Xeraco. En escala i corda professional, Puchol II, com Tonet, també repeteix títol de l’Individual d’Escala i Corda i premi. A la categoria jove el premi és per a Álvaro Gimeno, de Massalfassar.

Victoria Díez i Irene Badia

En la categoria de millor jugadora elit femenina, el guardó serà novament per a Victoria Díez, guanyadora de la Lliga Elit de raspall amb l’equip de Bicorp, mentre que la jove elegida per a rebre aquest premi enguany ha sigut Irene Badia, de Massamagrell, campiona per equips del circuit sub23.

Promoció Esportiva per a Massalfassar

Un altre dels reconeixements és el dirigit a la Promoció Esportiva. En aquesta ocasió, el premi 2021 serà per a l’Ajuntament de Massalfassar, mentre que el Premi Paco Cabanes ‘El Genovés’ és per a l’Escola de Pilota d’Almenara, l’Escola de Pilota de Nàquera i el CPV Crevillent. En aquest sentit, però pel que fa a la tasca de promoció per part dels mitjans de comunicació, el premi ha recaigut en ADN Valencià, mentre que Edicom es duu el guardó per la promoció i suport a la base.

Trajectòria esportiva: Lemay

De la mateixa manera, un dels premis més destacats, el de la trajectòria esportiva, és per al jugador de frontó Lemay Estrada Arce. Lemay ha tingut una dilatada trajectòria esportiva per la qual serà guardonat.