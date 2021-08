Se le escapó la medalla a Ricardo Ten en la prueba de persecución individual de 3 kilómetros. Lo dio todo el valenciano, ejemplo de superación, capacidad de adaptación… ejemplo de todo. Pero no le alcanzó esta vez. Y eso que firmó una clasificación espectacular, rodando incluso por debajo del récord del mundo, pero el problema es que sus rivales estaban igual de inspirados. Fue una mañana espectacular de récords y esta vez le tocó quedarse a las puertas al valenciano. Cuarto. «Me he quedado muy cerca, es una pena, pero al final estoy contento con mi rendimiento. He bajado cuatro segundos mi mejor marca personal, así que por lo que a mí respecta, estoy satisfecho, lo he dado todo, pero el nivel ha sido altísimo. El récord del mundo era 3:45 y esta mañana ha habido cinco corredores que han estado por debajo de esa marca, eso lo dice todo», se lamentaba Ricardo Ten nada más concluir la prueba.

Le quedan más opciones, aunque Ricardo Ten confesaba que la que más preparada tenía era precisamente ésta. «No tengo nada que hacer», decía horas antes del kilómetro. Y por delante le quedan otras tres, una en pista, en la que confía, la prueba por relevos este sábado: «Ahí sí que creo que tenemos opciones y que podemos pelear por el bronce».

El oro del ciclista Alfonso Cabello en el kilómetro y la plata del nadador Oscar Salguero elevan a cuatro las medallas de España.