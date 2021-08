Cuando Odd Christian Eiking, ciclista desconocido, integrante de un equipo modesto patrocinado por una cadena de supermercados, esperaba y miraba el cronómetro tras el podio de Rincón de la Victoria, veía que se convertía en realidad un sueño al que no renuncia ningún corredor. Iba a ser, por sorpresa y con autorización de los astros de la carrera, el líder de la Vuelta. Quizás un par de días, no mucho más. Y aquí lo tenemos. Lo impensable e inaudito; llegará con el jersey rojo a la tercera semana de carrera, prenda que podrá conservar por lo menos hasta la cima de los Lagos de Covadonga, el próximo miércoles en Asturias. Rápidos van.

Este domingo, Rafal Majka, otro triunfo en solitario, una fuga de casta, venció en El Barraco a la media de 40 kilómetros por hora. La Vuelta parece que adormece pero, seguramente, este domingo no hubo ni una sola cuesta para romper y hacer añicos la carrera. Todos fueron a rueda del Intermarche, el equipo de Eiking y, desde luego, la Vuelta no se puede permitir que sea uno de los conjuntos más modestos del pelotón mundial el que se convierta en el conductor de la carrera. Va a ser que no.

Porque fue así, sin más, una etapa de entrenamiento con el dorsal a la espalda, sabedores Primoz Roglic y Enric Mas que ni Eiking, ni Guillaume Martin, mucho más peligroso el ciclista francés que el noruego, son contrincantes y que en Asturias, miércoles y jueves, hay suficiente dureza para que la Vuelta se ponga patas arriba.