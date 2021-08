El Mallorca se hace con los servicios de Kang In Lee. El futbolista coreano, después de once años vinculado al Valencia, firma por el conjunto balear para las próximas cuatro temporadas. De esta manera, el cuadro balear adquiere al talentoso jugador y lo tendrá atado hasta 2025. Kang In Lee puso punto y final a su relación con el Valencia después de más de una década vistiendo los colores valencianistas. Tras un verano lleno de intereses, y después de rechazar en múltiples ocasiones ofertas de renovación para continuar defendiendo al cuadro de Mestalla, el cuadro dirigido por Luis García Plaza se lleva la palma con un futbolista llamado a ser un jugador de renombre en el futuro. Con su llegada a Palma, el futbolista intentará tener la continuidad que no ha tenido hasta la fecha y es que el jugador ha querido priorizar jugar al dinero.