El mes de setembre és per a la Copa. La competició més gran que es disputa per parelles arranca el pròxim divendres amb la modalitat de raspall, però abans que la primera treta partisca des del dau ahir es va viure la presentació de la Copa Diputació de València - Caixa Popular que es disputarà esta temporada. Un acte que va reunir als 32 pilotaris que participaran en el campionat i on els protagonistes van deixar un missatge clar: hi ha ganes de Copa.

Després de recuperar la programació habitual que es va desorganitzar a causa de la pandèmia, els jugadors saben de la importància que implica el campionat coper. Joves i veterans van manifestar la seua il·lusió per participar en esta edició que repeteix format. Una fase regular amb dos grups de quatre equipes que s’enfrontaran en un calendari d’anada i tornada, unes semifinals a partit únic i la final. Un dels protagonistes va ser el vigent campió, Marc, el qual va assenyalar no sentir «pressió per afrontar la defensa del títol» i que enguany formarà amb Pere amb el qual «ja vaig jugar una final de la Copa, ho donarem tot».

Així mateix, el raspall comptarà amb dues novetats destacades com el debut d’Iván i la tornada de Sanchis després de deu mesos lesionat. «Les restriccions de la pandèmia van fer que estiguera cinc mesos sense jugar i el meu objectiu era esta Copa», va comentar el d’Ontinyent. En l’acte va estar presidit per Andrés Campos, regidor d’Esports de la Diputació de València; Paco Alós, director de RSC i Relacions Institucionals de Caixa Popular; Josep Maria Soriano, vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana; i José Daniel Sanjuan, president de la Federació.