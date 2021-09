Una camiseta para volar en València

De color rojo, de manga corta o tirantes y con la leyenda Run Valencia Marathon en la espalda. Así es la camiseta técnica oficial de la marca New Balance que recibirán todos los participantes en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2021 que se celebra el 5 de diciembre. Maratón Valencia inicia una nueva era con New Balance como marca técnica oficial. La puesta de largo de las prendas se celebraba ayer en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Ciencias, que un año más será el centro neurálgico de la prueba, albergando salida y meta, así como la Feria del Corredor.

Al acto asistieron las Falleras Mayores de Valencia, Consuelo Llobell y Carla García junto a sus Cortes de Honor. En el acto se presentaba también la escena fallera dedicada al Maratón de Valencia elaborada por el artista Manolo Rubio y que representa a dos corredores (un chico y una chica), cruzando la meta del maratón vestidos con las camisetas oficiales de la prueba.

En la presentación estuvieron también el director del Maratón y presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; la concejala de Deportes, Pilar Bernabé; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; Daniel Scheidgen, director de Marketing NB Iberia y el atleta Javi Guerra, integrante del equipo New Balance y que será uno de los protagonistas de la gran cita del 5 de diciembre. Tampoco faltó una amplia representación de corredores de los principales clubes de running de la ciudad de València.

Paco Borao, presidente de SD Correcaminos, organizador del Maratón junto al Ajuntament de València, detacó «nuestro maratón ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años, y esta unión con New Balance viene a darnos ese plus que venimos buscando para refrendar el nombre de nuestra prueba: proyección internacional. No en vano, sabéis que NB también viste a los Maratones de New York y de Londres, y lo harán con Valencia con la misma calidad y pasión. Pilar Bernabé destacó «València sigue estando en el mapa y referencia mundial por demostrar que podemos poner en marcha grandes eventos deportivos» .