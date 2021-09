La XXXII Lliga de Perxa Trofeu Diputació d’Alacant ha arribat al seu equador, donat que els equips de les diferents categories ja s’han enfrontat tots entre ells a la primera volta de la fase regular.

A la primera categoria, la història en els dos grups ha sigut molt distinta. Al grup A l’equilibri és total, ja que els tres equips han guanyat una partida -la disputada a casa seua-, han perdut una altra i compten amb els mateixos punts. Si a la primera jornada Mutxamel guanyà a Benimagrell, una setmana després Tibi s’imposava a Mutxamel i dissabte passat Benimagrell feia el mateix amb Tibi. Tot per decidir, doncs, de cara a la segona volta, que arranca a Benimagrell amb la visita de Mutxamel. Al grup B domina un líder solvent. Top Recambios Castells s’ha embutxacat les seues dos partides, pel mateix marcador, davant Orba B i Sella A, i totalitza sis punts. El duel directe de dissabte passat entre els seus companys de grup va caure del costat d’Orba per 10-8, amb la qual cosa Sella tanca la classificació amb només un punt. El cap de setmana ofereix la visita de Top Recambios Castells a casa de l’Orba B. A segona categoria, el mateix patró es reprodueix a un dels tres grups. Sella B, Sella C i Benimagrell B han sumat dos triomfs i encapçalen respectivament els grups A, B i C. Al grup A, Benifallim té una victòria i una derrota mentre que Sant Vicent no ha aconseguit estrenar el seu compte. Els dos equips es veuran les cares el cap de setmana. Al grup B, Top Recambios Castells avantatja Benimantell en tres punts; els dos tornen a creuar-se dissabte. Al grup C és Relleu l’equip que tanca el grup a l’espera de puntuar, per darrere de Sella D, que també té tres punts i s’ha d’enfrontar al líder.