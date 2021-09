En la màxima categoría masculina, El Genovés A, l’actual campió, es troba en el grup A juntament amb Ayuntamiento de Bicorp A, Murotub SL i Alcàntera-Càrcer A. El grup B el formen Xeraco A -subcampió l’any passat-, El Genovés B, Family Cash Alzira A i Gavarda A.La competició està molt oberta. No hi ha cap equip que apunte al camí cap al títol. El Genovés A, com a actual campió, sempre està en la línia d’eixida com un equip a batre, però també ho està Xeraco A i, sempre en funció de les parelles que formen, els altres clubs estan en idèntica posició d’eixida.

En la primera jornada es disputen dues partides dissabte, i altres dues el diumenge. A les 18:30h del dissabte, primera partida que obrirà la competició: serà a Gavarda, amb el duel entre Gavarda A i CPV Xeraco A. Una miqueta més tard, a les 19:00h, a Alzira jugaran El Family Cash Alzira A contra El Genovés B. Ja el diumenge, altres dues partides en joc, i les dues a les 11:00h. Alcàntera Càrcer A rebrà a Ayuntamiento de Bicorp A, mentre que a El Genovés el primer equip del club de la Costera acollirà el duel contra Murotub.

El vigent campió de Primera femenina, Ajuntament de Beniparrell A, compartirà el grup B amb Justo Ballester Meliana A, Estudi Martí Borbotó B i Alqueria d’Asnar A. En el grup A, es veuran les cares Ajuntament de Beniparrell B, Estudi Martí Borbotó A, Turismo Rural Bicorp E i Alcàntera-Càrcer C.

Després, serà el dissabte el dia que es viuran dues partides. La primera, a les 11:00h del matí a Meliana, duel del grup B entre la parella de Justo Ballester Meliana A i la del CPV Alqueria d’Asnar A. Per la vesprada, a les 16:30h, partida del grup A a Borbotó, que viurà el duel de l’equip local, Estudi Martí Borbotó A, contra l’Ajuntament de Beniparrell B. Per al diumenge està prevista l’última de les partides d’aquesta primera jornada, corresponent al grup B. Serà al carrer de pilota de Beniparrell, entre la parella de l’Ajuntament de Beniparrell A i Estudi Martí Borbotó B, a les 18:00h. A Bicorp jugaran Turismo Rural Bicorp E i Alcàntera Càrcer C al grup A.