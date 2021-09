La XXXV edició del Campionat Interpobles de Galotxa Carrer Trofeu Edicom 2021 arranca el cap de setmana a les categories de Primera Senior i Juvenil, Quarta i categoria femenina. En total, seran 29 equips els que es posaran la samarreta roja o blava. Els altres 31, pertanyents a les categories de Segona, Tercera i Curtes, començaran a competir el dissabte 25. En la màxima categoria, l’activitat s’inicia divendres, amb la partida avançada a Massalfassar entre Electrofassar i Bar Valencia Quart, a partir de les 18.30 hores. Dissabte es jugaran les altres dos partides que completaran la primera jornada en una categoria que compta amb sis equips. A partir de les 16.30 hores, l’Autos Meliana rebrà l’Ovocity Marquesat, actual subcampió. A les 17.00, a Faura, el vigent campió i guanyador de les quatre últimes edicions, Lanzadera Montserrat, s’estrenarà davant Lairabas Inversions. La competició regular es tancarà el dissabte 13 de novembre. Les finals estan previstes per al mes de desembre.

També a les categories de trinquet juguen este cap de setmana. Així doncs, seran 60 els equips que es posaran mans a l’obra en Primera, Segona, Tercera, Quarta A, Quarta B i Juvenils Independents.A la màxima categoria, els huit equips participants, que han sigut distribuïts en dos grups, vetllen ja armes. Dissabte l’atenció es desplaça a Riba-roja, on l’Odóntica rep el Caixa Popular Pobla de Vallbona C des de les 18.30 hores per a completar els duels corresponents al grup A. Les dos partides del grup B es jugaran ja diumenge. Pel matí, a Moixent, el Tapizados Calse farà d’amfitrió davant Petrer. Haurem d’esperar al torn de vesprada per a l’estrena de l’actual campió, Disid Alfara A. Des de les 17.30 hores, els de l’Horta Nord s’enfrontaran al Caixa Popular Manises. Les fases regulars s’estendran fins el 12 d’octubre. Les finals de totes les categories estan previstes per al mes de novembre.