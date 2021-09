El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, explicó que Marcos Llorente tiene claro que puede "ayudar" en distintas posiciones, como se pudo ver de nuevo este domingo en la goleada (4-0) a Georgia, donde destacó el buen partido del equipo.

"Estoy contento. Hemos podido anular a una selección que había hecho bastantes cambios. Si no estás encima presionando te pueden complicar las cosas", dijo en rueda de prensa, después de la goleada en el Nuevo Vivero de Badajoz.

El técnico asturiano fue preguntado por varios de sus jugadores, como por un Llorente que está entre la posición de interior y la de lateral. "Cuando tienes a un jugador con esa versatilidad sería injusto que jugara en solo una posición, él sabe que nos puede ayudar en varias posiciones", explico.

"Lo que está claro que empezó la temporada un nivel muy alto, a Soler le venimos siguiendo, ha estado en los Juegos. Es un centrocampista con buen trato de balón, que sabe dar pases superando líneas, tiene llegada, jugador joven que espero que siga en esta línea", añadió sobre un Soler que volvió a marcar.

Además, 'Lucho' elogió a Sarabia, Ferran y Unai Simón, y explicó los cambios de Laporte y Gayà. "Es un golpe en el gemelo, es doloroso pero no tiene dificultad. Falta ver las pruebas, en el caso de Laporte no es nada. En el caso de Gayà está a la espera de pruebas pero no tiene buena pinta la verdad", confesó.

Robert Sánchez: "Un sueño cumplido"

El portero Robert Sánchez se convirtió en vigésimo quinto debutante con Luis Enrique como seleccionador, en el encuentro ante Georgia en el Nuevo Vivero, donde dijo que hizo realidad "un sueño".

A los 74 minutos Robert Sánchez entró al partido en lugar de Unai Simón y certificó su debut tras convertirse en un habitual de las convocatorias de Luis Enrique. "Es un sueño cumplido por el que he trabajado toda mi vida para llegar hasta aquí. En este momento recuerdo a mi familia. Estoy muy contento", dijo en Teledeporte.

"Siempre he dicho que más tarde o temprano llegaría el debut, he seguido trabajando hasta tener la oportunidad y ha venido hoy, la he aprovechado y he contribuido a la victoria del equipo", añadió.

Robert destacó la importancia de la goleada a Georgia. "Necesitábamos la victoria después del ultimo partido", afirmó. Y reconoció que pese a que alguna selección se interesó en su situación, él solo pensó en España. "Mi cabeza siempre ha estado con España y ni hablo de otras selecciones", indicó.