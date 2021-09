¿Cómo fue el debut con la selección? ¡Titular además!

Debutar es una sensación inigualable de ilusión y felicidad, pero a la vez sé que es más difícil mantenerse que llegar y por eso voy a luchar por hacerlo. Estoy muy agradecido al seleccionador y a todos los compañeros por cómo me están tratando.

¿Y cómo viviste la llamada de Luis Enrique? Porque eso fue otra sorpresa.

Fue una sorpresa para mí y para todos. Estaba más pendiente de la sub’21, de la lista de Luis de la Fuente, Luis Enrique y su cuerpo técnico han confiado en mí y estoy contento por la oportunidad.

¿Estabas pendiente de las redes sociales para conocer la convocatoria?

No, estaba entrenando. Al acabar, mi delegado vino a decirme que estaba convocado, yo creía que era de la sub’21 y era de la absoluta. Fue una felicidad inmensa.

¿Y cómo reaccionaste?

Con una carcajada, al final es un sueño estar en una convocatoria de la absoluta. Vengo de una buena trayectoria con las inferiores de España y es un sueño estar aquí.

¿Esta llamada compensa no haber podido ir a los Juegos Olímpicos?

El tema de los Juegos era complicado porque tenía con mi club una competición importante y al final no pude estar ayudando a los compañeros, pero hicieron unas grandes olimpiadas.

Has marcado 41 goles en las categorías inferiores, ¿éste es el principal aval para estar aquí?

Siempre que he venido a la selección he dado el máximo, he representado a España lo mejor que he podido y han sido unos grandes años. Sobre todo, la generación del 2000 con la que ganamos campeonato sub’17 de Europa, también sub’19 y subcampeones del mundo. Fueron grandes años y, como dijo Luis Enrique, en esto también se han fijado.

¿Pesa mucho ser un ‘9’ de la selección?

Tenemos grandes delanteros en España. Hay que tener ilusión porque tenemos grandes nueves. Se vio con Álvaro (Morata) y Gerard (Moreno) que son grandes delanteros y que podemos dar mucho a la selección. Ahora me he unido y contento de estar aquí para ayudar como siempre que he hecho aquí.

¿Entiendes que hay una presión excesiva sobre los delanteros de España? El caso de Morata en la Eurocopa puede ser un ejemplo…

Al final eso pasa en todos lados. Si un delantero no mete goles, la gente se queja. Álvaro, más allá de los goles, hace un grandísimo trabajo, que quizá la gente no lo ve, quien está dentro del equipo, el míster y los que estamos dentro sí lo vemos e hizo una Eurocopa espectacular.

¿España, por tanto tiene gol?

Por supuesto, tenemos gol la gente más experimentada o los jóvenes que llegamos de abajo.

¿Te consideras un delantero atípico por ser más asociativo, caer a banda…?

Siempre he dicho que soy un ‘9’ que me gusta salir de esta posición, que me gusta combinar, enlazar el juego con centrocampistas y centrales. Es lo que siempre he hecho. Aparte de hacer goles, me gusta asistir y crear juego, que también es importante.

Virtudes de ti que destacó Luis Enrique…

Sí, se había fijado en mis movimientos, desmarques…es una de mis vir tudes y espero seguir haciéndolo y dar alegrías al a selección.

¿Tu estilo sería comparable al de Benzema?

Siempre me han comparado con él, la tengo desde chiquitito y es uno de los delanteros en que me fijado.

¿Es tu delantero de referencia?

Siempre me he fijado mucho en David Villa, es un referente desde pequeño, cuando aparecieron Benzema y Lewandowski siempre me he fijado en ellos. Cuando estaba en el Barça aprendí mucho de Luis Suárez. Es un delantero distinto a los que he dicho, pero tiene ese olfato goleador del que intenté aprender.

¿Te ha cambiado de vida salir del Barça?

Es un paso que día porque estaba jugando en el Barça B y no tenía oportunidades arriba. Entre mi familia y yo decidimos salir. Fue una decisión positiva porque en Braga estoy bien. Empecé muy bien y me encuentro feliz y genial de estar en un club tan grande como el Sporting de Braga.

¿Te costó decidirte?

Costó porque llevaba casi ocho años en el Barça y es un club al que siempre he defendido y querido. Me ha costado por esto. Dejaba unos años muy buenos en el Barça y La Masia, que tanto me ha dado.

Conviviste con Ansu Fati, ¿sigues en contacto con él? ¿Cómo lo ves ahora que vuelve tras su lesión?

Tuve la suerte de estar en La Masia en la misma habitación que él. Siempre he dicho que era como su padre, tengo dos años más que él y lo trataba como a un hijo. Le daba sus collejitas y cosas, que el mayor hace con el pequeño, las bromas típicas… Fueron años muy bonitos y estoy contento de verle de vuelta y que le dará mucho al Barça, seguro.

¿Sueñas con una delantera de España formada por Abel Ruiz y Ansu Fati?

Ojalá que se diera. Sería bueno para él, para mí y ojalá fuera bueno para la selección.

¿Le has dado muchas vueltas a porqué Valverde no te dio oportunidades?

Fue una decisión del técnico. Trabajé al cien por cien para tener oportunidades. La tuve ante el Getafe en el Camp Nou, pero luego no se me dio continuidad. Fue una de las principales razones por la que salí en enero.

Siempre has sido ambicioso, decidiste salir para jugar, ahora mucha gente no entiende porque Riqui Puig no hace lo mismo, ¿qué opinión le merece?

Cada uno es diferente. Elegí esta opción porque creía que era la mejor, salir y mostrarme al mundo en un club como el Braga que lucha en competiciones europeas y compite contra los mejores en Portugal. Riqui si cree que lo mejor para él es quedarse en el Barça, es su decisión.

Tienes mucho margen de mejora…

Soy muy joven, con 21 años tengo una carrera por delante. Lo que toca es aprender, lo primero que hice cuando llegué al Braga fue aprender de todos mis compañeros. Ahora aquí en la selección, igual, aprender de la gente que está.

Tenemos que hablar del Valencia, hasta cinco internacionales hay formados en Paterna.

Somos cinco o seis, bastantes, el Valencia es el club en el que crecí y di el paso para poder jugar en el Barça. Es un club que quiero mucho, de mi ciudad y le tengo mucho aprecio.

¿Por qué saliste? ¿Cómo explicas la fuga de talentos con jugadores como tú? Ferran Torres, Gonzalo Villar, Rafa Mir, ahora Kang In…

En su tiempo se dio así. Al final me fui pequeño, con 12 años, tuve la oferta del Barça y creí que era lo mejor para mí. Ferran salió más tarde, cuando ya había jugado con el primer equipo. Son decisiones que se toman, acertadas o no. En mi caso salió todo bien y por suerte estoy aquí.

¿Te gustaría volver algún día al Valencia?

Por supuesto, siempre lo he dicho, el Valencia es una puerta que nunca se puede cerrar, es un cub que quiero, que disfruté mucho desde los 6 años a los 12 estuve aquí, ojalá poder volver allí y estar con los mios.