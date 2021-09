El español Carlos Alcaraz, 55 del mundo, venció este viernes por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5) al griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie, y avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. Alcaraz, de 18 años y que hace su debut en el Abierto, dio la gran sorpresa e hizo historia al ser el primero que consigue llegar a la cuarta ronda en su primera participación, después de haber superado también la tercera ronda en el Roland Garros.

El español necesitó cuatro horas y seis minutos para imponer un mejor tenis desde el fondo de la pista y su saque seguro y consistente frente a Tsitsipas que se vio siempre sorprendido por las acciones de su rival. El quinto y decisivo set se dilucidó con el desempate después de que ninguno de los dos cedieron el saque, y el español volvió a ser el mejor después de hacerle dos roturas de punto a Tsitsipas y se colocó con un parcial de 3-6 y tres pelotas de partido. Aunque el jugador griego salvó las dos primeras no pudo en la tercera con Alcaraz en poder de su saque y un golpe de derecho demoledor e histórico que le aseguró el gran triunfo de su incipiente carrera profesional y también la victoria en el primer duelo con Tsitsipas. Alcaraz completó el partido con 60 golpes ganadores por 48 errores no forzados, comparados a los 47 y 38, respectivamente, de Tsitsipas, que nunca pudo con el tenis agresivo del español, que solo se vio superado con los 15 aces del número tres del mundo por dos que él colocó.

El rival de Alcaraz será el alemán Peter Gojowczyk, que superó 3-6, 6-3, 6-1 y 6-4 al suizo Henri Laaksonen en el primer duelo de una tercera ronda del Abierto de Estados Unidos entre dos jugadores que llegaron al cuadro principal a través de la fase previa.

Alcaraz comenzó brillante con sus golpes seguros desde el fondo de la pista que le permitieron hacer el 'break' para el 0-1 después de ver como Tsitsipas cometía dos errores no forzados y luego barría con su saque para el parcial de 2-0. Aún sin tiempo para reaccionar ante el buen juego de Alcaraz, Tsitsipas vio como también perdía el tercer juego, su segundo saque, al no tener respuesta a los golpes demoledores de derecha del español que colocaba cuatro ganadores y se ponía con el parcial de 3-0, que luego sería de 4-0 con su saque en apenas 13 minutos. El dominio de Alcaraz fue completo para llevarse el set en apenas 33 minutos y un 6-3 brillante.

No podía tener mejor debut Alcaraz en la pista central Arthur Ashe Stadium, donde en el partido anterior su compatriota Garbiñe Muguruza había logrado el pase a la cuarta ronda. En el segundo también rompió el saque para el 2-0 que Alcaraz amplió a 3-0 con su servicio, pero ahí acabó la marcha triunfal del español. Tsitsipas aseguró su saque, mejoró con los golpes desde el fondo de la pista y bajó los errores no forzados, lo que le permitió comenzar a tener control en el ritmo de juego y del partido. La manga cayó del lado del griego que recuperó la confianza en su juego, algo que necesitó de manera especial para la tercera cuando de nuevo se enfrentó a un Alcaraz que jugaba un gran tenis y también disfrutaba en su puesta de largo en el escenario de mayor exposición a los aficionados neoyorquinos y de todo el mundo.

El tercer set fue el más igualado, en el que ambos tenistas lo dieron todo para llevarlo al desempate, donde de nuevo surgió la magia del tenis de Alcaraz que barrió a Tsitsipas con un parcial de 7-2 demoledor tras hacer dos roturas de punto y sin ceder ninguno con su saque. La humillación sufrida hizo que Tsitsipas saliese en el cuarto set decidido no solo a mantenerse en el partido sino a vengar la afrenta subida por el nuevo talento del tenis español y lo hizo al completo con un parcial demoledor de 6-0.

Pero nada de eso preocupó a Alcaraz y mucho menos afectó a su moral, por el contrario. se tomó el respiró físico que necesitaba para poder llegar con energías al que sería el quinto y decisivo set de un partido que al final ganó y con el que demostró que es uno de los tenistas con más futuro.

Alcaraz: "El apoyo del público ha sido decisivo en mi triunfo"

El español dijo que su triunfo solo había sido posible por el gran apoyo que le dio el público en el Arthur Ashe. "Sin su apoyo, la victoria no hubiese sido posible", declaró emocionado Alcaraz, 55 del mundo, en la pista central al concluir el partido. "Sus gritos fueron los que me dieron la fuerza para seguir".

Alcaraz, con poderosos golpes de derecha desde el fondo de la pista, ofreció un entretenido partido de cuatro horas y siete minutos que hizo las delicias de los espectadores, que ya estaban enfrentados a Tsitsipas por sus polémicos descansos de ir al baño durante los anteriores dos encuentros. El controvertido tenista griego se enfrentó nuevamente a una multitud hostil en gran parte debido a sus largas pausas en el baño cuando se enfrentó al inglés Andy Murray y al francés Adrian Mannarino. "No entiendo de la polémica con los aficionados y con algunos profesionales, simplemente cumplo las reglas establecidas", declaró Tsitsipas al concluir el partido después de alabar el buen tenis de Alcaraz. "Tuve mis oportunidades en el tercer set, no las aproveché y me costaron el partido".

Alcaraz está en la cuarta ronda en Flushing Meadows en su debut, estaba abajo 2-5 en el tercer set, pero siguió presionando para luego ganarlo en el desempate, que al final sería decisivo. Ahí fue cuando los aficionados le dieron todo el apoyo al gritar "¡Carlos!, ¡Carlos!" al unísono. Alcaraz agradeció al público, ausente el año pasado por la pandemia, por "empujarme en el quinto set, sin su ayuda todo hubiese sido diferente".