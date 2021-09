El Campionat Interpobles de trinquet trofeu Edicom en Primera té tres equips que ocupen les primeres posicions de la competició. Si en el grup A hi ha doble empat en la part alta amb Alfara de la Baronia i Odóntica Riba-roja, en el grup B només Caixa Popular Manises va sumar els tres punts en la primera jornada. La primera jornada disputada el passat cap de setmana va finalitzar en el grup A amb dos equips destacats. Alfara de la Baronia es va endur els tres punts en joc en vèncer per 70-35 a Onda. En l’altra duel del grup, Odóntica Riba-roja també va assolir la victòria davant de Caixa Popular Pobla de Vallbona, també per 70-35. En el grup B, només Caixa Popular Manises va aconseguir sumar tres punts en deixar en 30-70 el seu duel a domicili davant Disid Alfara. En l’altre duel del grup en la primera jornada, Petrer es va imposar per un ajustat 65-70 a Moixent davant del Tapizados Calse. Ara arriba la segona jornada que apunta als primers conats d’emoció en una competició amb molta rivalitat. En el grup A s’obrirà el foc al matí del dissabte, a les 10:30h a Onda, amb el duel entre el club local i Odóntica Riba-roja. L’altra partida del grup A serà a Llíria entre Caixa Popular Pobla de Vallbona i CPV Alfara de la Baronia.

Al grup B, les partides comencen a les 16:00h amb l’enfrontament entre Caixa Popular Manises A i Tapizados Calse Moixent A, mentre que la jornada es tancarà a les 18:00h amb la partida entre CPV Petrer i CPV Disid Alfara.