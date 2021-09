El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va exercir d’amfitrió durant la presentació oficial del ‘XII Campionat Individual CaixaBank de Raspall femení - Trofeu President de la Generalitat’. En l’acte va estar acompanyat per José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana; Loles Petit, directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana; Vicent Marzà, conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; Elvira López, vicepresidenta de la FPV, i nou de les pilotaris participants. José Daniel Sanjuán va assenyalar que per a la Federació de Pilota Valenciana «és un orgull organitzar, any rere any, aquest ‘Campionat Individual CaixaBank de Raspall Femení - Trofeu President de la Generalitat’ que enguany arriba a la seua dotzena edició. És una satisfacció i, al mateix temps, una obligació per a la Federació protegir les competicions femenines tot el que puguem perquè vagen creixent a poc a poc i quan arribe el seu moment facen el pas a professionals». «D’igual manera, ens ompli d’orgull que el president, Ximo Puig, ens haja rebut en el Palau de la Generalitat, amb la qual cosa demostra la importància que la Generalitat dóna a la pilota femenina». La directora comercial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana va destacar durant la seua intervenció que “CaixaBank s’ha incorporat amb força i il·lusió per a donar suport a aquest esport. Ho fem patrocinant les lligues i els individuals masculins d’escala i corda i raspall, i la lliga i l’individual femení que presenten ara. En definitiva, les cites més importants de la pilota valenciana”. “Volem desitjar molta sort a les jugadores que participen en la XXII edició d’aquest campionat, les vertaderes protagonistes i les millors de tota la Comunitat Valenciana”.

Després de saludar una a una a les jugadores, Ximo Puig va assenyalar que «és un honor i una alegria que passareu per ací, perquè doneu vida, continuïtat i ànim a la nostra pilota. Sou les protagonistes d’una història que ve de lluny, que ara està vivint un moment apassionant, extraordinari. Cada vegada més xiques que vos segueixen, aquesta era una assignatura pendent. Es algo que va més enllà de l’esport, té que vore amb la nostra manera d’entendre la vida, la nostra llengua, la nostra identitat».

Durant la presentació es va presentar les jugadores i les jornades de la competición, que comença el dimecres 15 de setembre, en el trinquet de Rafelbunyol i es prolongarà fins al dissabte 23 d’octubre, quan es disputarà la gran final. Després de la presentació, la guanyadora de l’anterior edició, Victoria Díez, va fer lliurament al president Puig d’una samarreta commemorativa del campionat en nom de totes les jugadores.