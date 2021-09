Ha llegado en forma y con ganas de seguir demostrando que es el gran estandarte de este Valencia Basket. Bojan Dubljevic, el valenciano de Montenegro, ha pasado el período estival «en casa, con mi familia y luego en València». Sin competiciones de por medio confiesa a Levante EMV que no ha hecho «nada especial. Nuestro verano no es como muchos imaginan en un yate y disfrutando, es entrenando, igual que aquí sólo que en tu país y con la familia. Cuando eres jugador no paras, necesitas entrenar».

Algo que le ha hecho verse «bien» en esta pretemporada y teniendo en cuenta que con la llegada del nuevo entrenador, Joan Peñarroya, «los entrenamientos son más duros. Este año tenemos más entrenamientos, es la principal diferencia con respecto a estos últimos años. El estilo de baloncesto también es diferente. Ahora jugamos más rápido, con transiciones y demás, necesitamos correr más», continúa entre risas. Un estilo que si permite ganar más le parecerá sensacional pues «a mí lo que me gusta es ganar partidos, me da igual el estilo. Si hay que tirar con la pierna para ganar, pues tiramos con la pierna». No obstante, quiso dejar claro que «Joan (Peñarroya) es muy buen entrenador y muy buena persona. Hemos empezado muy bien este año, creo que vamos a tener una buena relación entre jugadores y entrenadores, y vamos a dar un paso adelante».

Dubljevic considera que tienen «un buen equipo y hemos fichado buenos jugadores. Son muy buenas personas, queremos hacer una gran familia y estamos en el buen camino». No obstante, reconoce que las lesiones les están jugando una mala pasada en esta pretemporada. «Cuando vuelvan creo que seremos más serios, mejores, y eso necesitará también de tiempo porque no han tenido pretemporada». Pero no hay mal que por bien no venga. Por este motivo quiso romper una lanza en favor de L’Alqueria del Basket. «Los jóvenes nos han ayudado mucho y eso es muy importante. Están jugando en LEB Plata pero han demostrado que algún día pueden estar en la Liga Endesa. En estos cuatro partidos han estado increíbles».

Ambicioso como siempre, destaca que «el objetivo es ganarlo todo. Tengo ganas de empezar a competir y ganar trofeos . Queremos jugar la Euroliga y para eso hay que jugar la final o ganar la Eurocup, el club necesita jugar la Euroliga, ser parte de la mejor competición. Este año el gran objetivo es ese, volver a la Euroliga».