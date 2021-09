El Valencia Basket va a por el primer título de la temporada

Enfrentamiento de alto voltaje. Así se podría definir la primera de las semifinales de la Supercopa Endesa que enfrentará al Valencia Basket y al FC Barcelona en Tenerife. Un encuentro que sirve de pistoletazo de salida al inicio oficial de la temporada y que ambos conjuntos querrán comenzar de la mejor manera. Sobre todo los valencianos, que tienen una asignatura pendiente con su rival en este torneo. No en vano, tres son veces se han enfrentado estos dos equipos en la Supercopa y en las tres ocasiones el triunfo sonrió al conjunto blaugrana. El duelo más importante fue en la edición de la temporada 2010 donde el Barça se impuso en la final por 83-63, mientras que en las ediciones de 2012 y 2019 la derrota taronja llegó en semifinales. Curiosamente, en esa última victoria del Barça por 71-65 Víctor Claver fue el jugador más valorado con 11 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias. El alero valenciano será, sin lugar a dudas, el gran protagonista en los prolegómenos de este encuentro pues se enfrenta al equipo en el que ha militado las últimas cinco temporadas. Un Barça del que, aunque no le guarda «rencor a nadie», no salió de la mejor de las maneras y dónde aún le restaba un año más de contrato. «Será un partido especial para mí. Volveré a jugar contra muchos amigos, contra gente con la que he compartido mucho en estos últimos años», aseguró a SUPER. «Es un equipo al que conozco muy bien. Será difícil, es el actual campeón de Liga y de Copa, y se conocen más que nosotros. Al final Joan Peñarroya acaba de llegar y hay cosas que todavía quedan por pulir. Ellos ese trabajo ya lo tienen», explicó en cuanto a un partido en el que «por calidad ellos son el mejor equipo y por ahí no le podemos ganar. Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer para que al menos no estén cómodos y no hagan su partido».

Y de eso es de lo que se trata precisamente. El mejor ejemplo lo podemos encontrar el pasado domingo en la final de la Lliga Catalana. Un encuentro en el que el Baxi Manresa, gracias a su ritmo alto durante todo el partido, logró imponerse por 70-81 al equipo de Sarunas Jasikevicus y llevarse el título. Esta ha sido la única derrota del cuadro blaugrana en una pretemporada en la que se han impuesto al MoraBanc Andorra (81-72), Limoges (83-47) y Joventut (82-69). Algo mejor le han ido las cosas al Valencia Basket que se mantiene invicto con un balance de cuatro victorias en cuatro partidos tras superar al Casademont Zaragoza (73-88), Baxi Manresa (88-81), Río Breogán (66-75) y Gran Canaria (79-72).

Los taronja recuperan a Klemen Prepelic pero seguirán sin poder contar con Louis Labeyrie, Nenad Dimitrijevic y Xabier López-Arostegui. Bajas a las que se ha sumado a última hora Jasiel Rivero tras lesionarse en el entrenamiento de este pasado jueves. El ala-pívot cubano sufre una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. Sí ha viajado Mike Tobey, que el martes ya reapareció ante el Gran Canaria.

En la otra semifinal se medirán el Lenovo Tenerife y el Real Madrid a las 22:00 horas. La final se celebrará el domingo.

El rival, 4 fichajes de nivel

El vigente campeón de Liga y Copa del Rey y subcampeón de Europa ha mantenido buena parte del bloque y al entrenador Sarunas Jasikevicius. No obstante, ha realizado cuatro incorporaciones de máximo nivel. Nico Laprovittola y el joven talento Rokas Jokubaitis ampliarán una posición de base en la que sigue Nick Calathes al mando de las operaciones. Nigel Hayes cubre la salida de jugadores como Hanga o el propio Víctor Claver en una posición de alero en la que siguen Abrines, Kuric, Cory Higgins y Sergi Martínez. Y el campeón de Europa Sertac Sanli completa un juego interior que sigue contando con Nikola Mirotic, Brandon Davies, Rolands Smits y Pierre Oriola.