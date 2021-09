El RCN de Valencia informó este viernes de que ha retirado su candidatura para albergar la 37 edición de la Copa del América, a pesar de haber sido seleccionada la pasada semana entre las tres finalistas junto a la ciudad irlandesa de Cork y Yeda (Arabia Saudí).

A pesar de que Valencia cuenta con las infraestructuras y la experiencia, "tras meses de colaboraciones constructivas con los titulares de los derechos de la 37ª America’s Cup, las partes no pudieron alinear sus intereses mutuos", según explicó en un comunicado.

Los impulsores de la candidatura valenciana, Niccolò Porzio di Camporotondo (Fundador de H2O Riders Science & Management), Alejandro Fliquete y Carlos de Beltrán (presidente y gerente del RCN Valencia, respectivamente) y Antonio Alquezar (socio de Redstone Advisory Partners) agradecieron los apoyos recibidos al presentar la candidatura y lamentaron que finalmente hayan tenido que retirarse.

Valencia ve así frustradas sus expectativas de albergar una competición que presentaba dos grandes ventajas frente a las anteriores ediciones. Por una parte, contar con las infraestructuras marítimas existentes aumentaba de manera exponencial la rentabilidad del proyecto, puesto que descartaba la necesidad de realizar grandes inversiones. Y por otra, la candidatura centraba sus esfuerzos en impulsar el Plan Legado 2021-2040 para la reactivación marítima de la ciudad.

Alejandro Fliquete señalo: "Desde el RCN de Valencia hemos trabajado centrando nuestros esfuerzos en aportar un beneficio a la economía valenciana. Todo este trabajo bien hecho -es complicadísimo quedar finalista- se ha ofrecido a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales".

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, Mª José Catalá, ha criticado que se haya tenido que retirar la candidatura de la ciudad de Valencia de la final de la 37ª America´s Cup por la falta de apoyo de las instituciones valencianas. “Ribó y Puig dejan a Valencia sin una oportunidad de futuro, sin una opción de proyección internacional, de generación de oportunidades y de crecimiento económico para muchos sectores de la ciudad”, ha afirmado.

En este sentido, ha agradecido a los impulsores de la candidatura valenciana, Niccolò Porzio di Camporotondo (Fundador de H2O Riders Science & Management), Alejandro Fliquete y Carlos de Beltrán (presidente y gerente del RCN València respectivamente) y Antonio Alquezar (socio de Redstone Advisory Partners), “su valentía y todo el trabajo realizado que ha llevado la candidatura hasta la final frente a Yeda y Cork y que ahora se retira por la falta de ambición y apoyo de las instituciones valencianas, que han hecho inviable continuar pese a todo lo realizado”, ha apuntado Catalá.

Para la portavoz popular, “Ribó además de ceder las instalaciones de la Marina debería haber tendido la mano a los promotores de la candidatura para buscar entre todos una solución para el pago del canon, promoviendo la colaboración público privada para que el coste para las arcas municipales fuera el menor posible.”

Asimismo ha indicado que sorprende el silencio de la Puig tras apoyar sin fisuras la Volvo Ocean Race y el pago de su canon de 22 millones de euros y “en Valencia no ha apoyado un proyecto que hubiera atraído turismo e inversiones a la ciudad. Es lamentable que el presidente de todos los valencianos no se haya esforzado por buscar una solución, una vez más su falta de liderazgo lo paga la Comunitat.”

“Ni Madrid ni Barcelona ni otras capitales españolas hubieran dejado escapar esta oportunidad, pero en Valencia tenemos unos dirigentes con falta de ambición, sin perspectiva de futuro y sin ganas de trabajar” añadiendo “Valencia pide a gritos un cambio. Necesitamos oportunidades de futuro que creen empleo, actividad económica y reactiven el turismo y no podemos dejar pasar proyectos por la falta de ganas de las administraciones”, ha lamentado.

Por último, Mª José Catalá ha concluido que “Compromís y PSOE vuelven a cerrar las puertas de un proyecto importante para la ciudad. Ribó le da la espalda a Valencia y hace que no aproveche una de sus mayores riquezas, el mar y la Marina. La ciudad no se merece un alcalde ni un president de la Generalitat que no miran por el futuro de sus vecinos.”