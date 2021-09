Los futuros compañeros de equipo en 2022 tras su fichaje por el FlexBox HP 40 de Sito Pons fueron ayer protagonistas en la carrera de Moto2 en Alcañiz, donde Jorge Navarro y Arón Canet acariciaron un podio del que finalmente disfrutaron Raúl Fernández, Remy Gardner y el también español Augusto Fernández.

Raúl Fernández sumó su quinto triunfo del curso para convertirse en el piloto con más victorias en su año de ‘rookie’ desde Marc Márquez en 2011 (7), a pesar de su reciente rotura en el quinto metacarpiano de la mano derecha.

Augusto Fernández, por su parte, superó a Jorge Navarro y a Arón Canet en la lucha por el tercer cajón del podio en las últimas vueltas, mientras que el murciano Fermín Aldeguer, de 16 años, concluyó la prueba en la séptima posición al superar al japonés Ai Ogura en la última vuelta.

Por otra parte, Marc Márquez volvió a recuperar sensaciones para luchar de nuevo por una victoria, aunque finalmente tuvo que conformarse con la segunda posición tras una dura lucha con Francesco Bagnaia, que logró su quinto podio de la temporada y su primera victoria en la categoría reina.

Tras la carrera, el octacampeón del mundo señaló que «lo he intentado, pero cuando lo hacía me iba un poquito al límite y a veces largo y él me la devolvía con mucha rapidez, ha sido una gran carrera y he sufrido más que disfrutado, pero en cualquier caso lo celebraré con una pizza y volveré a ver la carrera. Esta es, seguro, la temporada más difícil de mi carrera deportiva».

El único valenciano en MotoGP, Iker Lecuona, logró una meritoria undécima plaza que le dio cinco puntos para ser 18º en el campeonato, después de sumar 24 de sus 38 puntos en las tres últimas carreras.