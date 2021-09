La concentración de medios de comunicación en la sala de prensa del Ciutat de València fue con motivo de la presentación de Shkodran Mustafi, pero el foco de atención estuvo depositado en Quico Catalán desde prácticamente el inicio del evento. Los temas a resolver fueron múltiples y el presidente del Levante contesto, durante casi una hora, a todo lo que le lanzaron. El mercado de fichajes y ciertos nombres propios fueron los asuntos más calientes. También Paco López, quien, sumergido en su último año de contrato con el club, recibió el máximo respaldo de su presidente tras encajar distintos golpes en los cuatro primeros partidos de LaLiga Santander. El último, el pasado sábado contra el Rayo Vallecano tras encajar, a pocos minutos del final, el tanto del empate. Pese a ello, Quico Catalán rompió una lanza a su favor, al igual que dijo que «ojalá pueda estar muchos años en este club». No en vano, la pelota dictará su devenir.

«Paco López tiene el respaldo máximo por parte de este club. Que nadie ponga en duda eso, y quien diga lo contrario miente. Paco ha vivido muchas peores que estas en este club. No tenemos la duda más mínima en él. Llegará un momento en que valoraremos su situación. Tenemos que darnos cuenta de que llevamos cuatro años juntos y puede que cuando acabe la temporada estemos cansados unos de otros. No podemos precipitarnos, pero ojalá Paco pueda estar muchos años en este club. Por desgracia el fútbol te lleva a vivir y a romper situaciones que no se deberían romper, pero el balón a veces te lleva a eso», dijo.

Paco López insinuó insatisfacción con la cantidad de futbolistas que tiene en plantilla en la rueda de prensa previa al choque frente al Rayo Vallecano. La dificultad de gestionar tantos jugadores día a día y trabajar con nombres que difícilmente entrarán en sus planes. Pese a la masificación, Quico Catalán dijo abiertamente que tienen mejor equipo que la temporada pasada después de haber conservado a los que más cartel tienen dentro de la plantilla, aunque se debio a que las necesidades de vender no cumplieron con sus exigencias. La idea fue clara desde el principio: malvender iba a ser la última opción. Además, cumplieron con tres de los cuatro objetivos que se propusieron. «A criterio del área deportiva afrontamos cuatro grandes objetivos, un delantero como es Soldado, otra operación era la de Brugui como apuesta de presente y futuro, que al final se ha hecho lo que se había pensado, conocerlo y luego salir cedido. En segundo lugar incorporar un central, y lo tenemos.Es verdad que hay un perfil de futbolista, un jugador de banda con nombre y apellidos, que era Óscar Plano, pues no ha venido. De esos cuatro nombres, han venido tres. Tenemos mejor plantilla, más argumentos», reconoció en sala de prensa.

No obstante, se sinceró sobre otros parámetros del mercado granota diciendo que no cumplieron con ciertas expectativas. Pese a los esfuerzos, algunos frentes se quedaron sin concretar. «No ha sido el mejor mercado, no estoy orgulloso. Hemos hecho todo y más para intentar cuadrar todo. Los tiempos del mercado no los marca el club sino las circunstancias. Han sido muchas circunstancias el club apura los tiempos buscando soluciones que luego no aparecen. Tenemos plantilla para conseguir nuestros objetivos, pero no hemos conseguido la cuadratura del círculo, es una realidad. Hay que ser autocrítico y analizar todo. No me tranquiliza que la mayoría estemos en una situación similar. No nos tiene que tranquilizar, pero el mercado es el que es, pero tengo claro que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada», afirmó abiertamente.

«De Frutos no ha estado fuera»

Si el Levante tiene mejor plantilla es, en parte, a que De Frutos sigue en plantilla. Quico Catalán respondió con serenidad a todas las preguntas, pero al ser cuestionado por los cantos de sirena procedentes de Getafe para firmar al extremo segoviano se mostró contundente. Ni el Levante lo puso en venta ni el propio jugador pidió salir. «Nunca ha estado De Frutos fuera del Levante. La única es de nueve millones por el 100% de los derechos. El Getafe nunca llamó al Levante en los últimos días de mercado. Y nunca Jorge De Frutos se ha querido ir del Levante. A nadie le ha trasladado nada. Es un chaval magnifico que quiere triunfar con esa camiseta. Espero no negociar nunca para que se vaya. El compromiso de De Frutos es máximo», dijo.

Catalán tuvo tiempo para hablar sobre la situación del equipo, inmerso en una crisis de sensaciones que le impiden sumar la primera victoria de la temporada, y de los pitidos del sábado tras la finalización del partido contra el Cádiz. «Estoy muy orgulloso de esta afición y la gente se da cuenta de que en muchos momentos necesitamos de ellos. Hay un porcentaje alto que silbó y hay que respetarlos. Muchas veces me pregunto qué hubiera pasado y si Morales marca el 1-2 en Cádiz, o si Cantero marca el 4-2 contra el Madrid... A lo mejor tendríamos siete puntos y seríamos los mejores. Creo que hay que mejorar cosas y corregir, pero por otro lado veo un equipo que por momentos ilusiona y en otros pueda hasta desesperar».