El París Saint-Germain ha negado este sábado que su futbolista Lionel Messi haya firmado un contrato por 110 millones de euros, cantidad que ingresaría a lo largo de las tres próximas temporadas, en palabras de Leonardo, director deportivo de la entidad parisina.

El periódico francés L'Equipe desveló este viernes que el acuerdo de Messi en París tiene un valor de 30 millones de euros por temporada, un valor total de contrato, incluidos los bonos por objetivos, que alcanzaría los 110 millones de euros, según recoge la publicación francesa.

Sin embargo, Leonardo mostró su enfado este sábado explicando que no puede proporcionar los detalles correctos debido a las cláusulas de confidencialidad, pero confirmando que el contrato sólo abarca dos temporadas. "No podemos aceptar esto en la portada de un periódico como L'Equipe", dijo antes de la conferencia de prensa previa al Lyon del técnico Mauricio Pochettino.

"Esto es inaceptable. Esto es completamente falso. Quería decir eso. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó. No entiendo el momento (...) "Esto realmente está muy lejos de la verdad, en cuanto a la duración y a los números. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que esto no es cierto. La duración del contrato es de dos años", indicó Leonardo.

"Está mal, no es eso, y no nos gustó", añadió Leonardo, que lamentó la publicación del contrato desvelado por el rotativo galo unas horas antes. Messi, por su parte, está disponible para medirse al Olympique de Lyon este domingo (20.45 horas), en busca de su primer gol como jugador del PSG después de haber disputado 114 minutos en dos partidos ante el Reims y el Brujas.