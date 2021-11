Pablo Machín es el elegido de Christian Bragarnik. El club ilicitano aún no lo ha hecho oficial -el entrenador debe primero desvincularse de su actual equipo, el Al-Raed de Arabia Saudita-, pero el principio de acuerdo existe. Salvo sorpresa, el sustituto de Fran Escribá para dirigir al Elche lo que resta de temporada será el técnico soriano.

El máximo accionista del Elche se decidió ayer por la mañana tras llegar a un principio de acuerdo con el representante del entrenador. Ambas partes han conveniado unirse, pero la firma del contrato todavía no se ha producido. El dirigente ilicitano no concretaba tampoco el nombre del futuro director del banquillo franjiverde. El Elche no puede anunciar nada oficialmente. Hoy mismo, el Al-Raed juega a las 16.40 de la tarde -hora española- contra el Al-Shabad y el técnico tiene el compromiso de dirigir a su actual plantilla en este choque. Todo indica que cuando finalice este encuentro podría comunicarse oficialmente la noticia, dando la oportunidad a Machín de despedirse de sus jugadores personalmente.

El Elche espera ahora que los agentes del preparador soriano consigan rescindir su contrato con el club árabe. Parece que el suculento sueldo que el español cobra de los saudíes no está siendo un problema en la negociación con Bragarnik, pero ahora es necesario el Al-Raed permita su marcha. Hasta el momento, desde que es técnico allí, el conjunto ha conseguido cinco victorias y tres empates en doce partidos. El año pasado fueron décimos en su liga y ahora van quintos, pese a que su plantilla está en el puesto 12 en cuanto al valor económico de sus jugadores.