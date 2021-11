El Elche está teniendo un preocupante problema porque no encuentra nadie quien lo entrene después de la destitución de Fran Escribá. Todo estaba encaminado para que Pablo Machín se convirtiera en el nuevo técnico franjiverde. Sin embargo, el propietario del Elche, Christian Bragarnik se encontró ayer por la mañana con una llamada inesperada. El exentrenador del Girona, Sevilla, Espanyol y Alavés puso pegas, a última hora, y pidió unos días más, hasta el sábado, para pensárselo. El inversor argentino le comunicó que si no estaba convencido lo mejor era dejarlo.

El propietario del club ilicitano se ha encontrado con cuatro respuestas negativas. Diego Martínez era su primera opción, pero, rápidamente, quedó descartada porque el extécnico del Granada quiere entrenar en la Premier League. Tras Diego Martínez, Bragarnik contactó con los representantes de Xabi Alonso. El actual técnico de la Real Sociedad B también dijo «no», porque no está dispuesto a abandonar el banquillo del filial donostiarra. Javi Gracia también declinó la oferta del Elche porque su intención es marcharse a entrenar al extranjero. Por su parte, Francisco Rodríguez no estaba cien por cien convencido del proyecto. Mientras, el máximo accionista sorprendió cuando reconoció que, en caso de no poder firmar ningún entrenador que le convenza plenamente, está sopesando y le ronda por la cabeza la vuelta de Jorge Almirón, a pesar de que es consciente de que sería una decisión impopular.