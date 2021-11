Gabriel Paulista y Thierry Rendall no llegan a tiempo al partido de LaLiga del sábado contra el Rayo Vallecano en Mestalla. Ninguno de los dos se ejercitaron con el grupo este jueves y no tienen opciones de competir este fin de semana. El central y el lateral derecho siguen en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones según fuentes del club, trabajan al margen bajo la atenta mirada de los fisios y no están preparados para la competición.

Todavía es pronto para Paulista. El central se recupera de la microrrotura muscular que le ha impedido jugar en los dos últimos partidos de LaLiga contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Las sensaciones cada vez son mejores, el jugador trabaja sobre el césped, pero todavía no ha encarado la parte final de la recuperación con el grupo. Hay que esperar. Desde el Valencia se confía en que pueda estar a disposición de Bordalás la semana que viene. El técnico tendrá que echar mano de nuevo de la pareja de centrales formada por Omar Alderete y Mouctar Diakhaby. Los dos sufrieron en su primer partido juntos contra el Atlético de Madrid (encajaron tres goles que desesperaron al cuerpo técnico). Sin embargo, el pasado domingo se exhibieron ante la Real, transmitieron seguridad al equipo y dejaron muy satisfecho al entrenador. «Me quedo con el trabajo de lo chicos. En frente, teníamos el equipo más en forma del campeonato. Un equipo con un potencial ofensivo tremendo y un ritmo de juego muy alto. Hemos hecho un fantástico trabajo defensivo, mantener la portería a cero e incluso tener ocasiones para llevárnoslo», aseguró Bordalás