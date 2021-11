Jorge De Frutos, desde que irrumpió en el primer tercio de la temporada pasada en la élite del fútbol español, es una de las sensaciones de un Levante que, ahora más que nunca, necesita sus servicios para quedarse en Primera División. El futbolista segoviano, por momentos, fue tendencia a nivel nacional debido a unas galopadas por la banda derecha que no pasaron desapercibidas. Ahora, pese a que esté en fase de recuperar el rendimiento con el que maravilló la pasada campaña, el jugador está al tanto de recibir una mejora salarial que está en la lista de tareas pendientes del club, ya que el salario que asume no corresponde con el estatus que ha ido adquiriendo con el transcurso de los meses. Es de los futbolistas que menos cobra de la plantilla y el Levante quiere darle el valor que corresponde.

Sin embargo, la idea que procede del Ciutat de València no es novedad en la entidad levantinista, sino que procede de meses atrás. El conjunto de Orriols considera que De Frutos es un futbolista fundamental en lo que a presente se refiere y que tiene un margen importante para crecer. Más allá de que su contrato esté ligado a los derechos compartidos con el Real Madrid, el atacante entra en el plan del club de construir un proyecto que garantice competitividad de cara al futuro, aunque la urgencia principal sea la de conseguir la salvación en LaLiga Santander. De hecho, entra en el bloque de nombres que para el Levante son incuestionables dentro de su porvenir, como son el caso de Dani Cárdenas o de Pepelu, a quien la entidad granota ya le ha transmitido su deseo de ampliar su estancia en Orriols con un contrato de larga duración.

De hecho, el ‘18’ fue el único jugador de la plantilla que recibió ofertas en verano: una procedente del Niza y otra del Getafe. Y pese a los mareantes cánticos de sirena que surgieron en los últimos días de mercado procedentes del Coliseum, Jorge De Frutos siempre pensó en azulgrana. De hecho, en el Levante actual, es una pieza trascendental para Javi Pereira, ya que su mentalidad se basa en jugar de manera vertical y por bandas y el extremo es quien mejores características atesora.

Jugador de leyenda

Enis Bardhi no solo es uno de los futbolistas más importantes del Levante, sino que es uno de los que más veces se ha vestido la elástica en la historia del club. Con 126 de encuentros, es el cuarto jugador con más encuentros a lo largo de los años de la entidad, igualando su registro con otro mítico futbolista como Pedro López. Sin embargo, el macedonio, una vez llegó a Orriols en el verano de 2017, nunca imaginó hacer tanto camino como levantinista. Mientras, por delante tiene a Morales, Roger y Juanfran. Futbolista que tiene su peso en el escudo granota. «Es un orgullo ser parte de este club, sumar tantos partidos y estar junto a Pedro López, Roger Martí (159), José Morales (233), Juanfran García (153)… Le he dicho antes a Pedro que no me imaginaba nunca tener tantos partidos», dijo en declaraciones al club.