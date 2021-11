El ‘Lim go home’ suena fuerte en l’Agrupació

L’Agrupació de Penyes del Valencia CF volvió a abrir las puertas casi dos años después para acoger una cena prepartido. Los peñistas recuperaron una vieja tradición que, como tantas otras cosas en la vida, se había perdido por culpa de la pandemia. De hecho, la última cena prepartido se produjo el jueves 27 de febrero de 2020 con motivo de un Valencia-Betis de LaLiga que acabó siendo el último encuentro con público antes de la llegada del Covid-19.

Un total de 70 peñistas de 27 peñas diferentes de la provincia se dieron cita en la nueva sede de l’Agrupació en la calle Islas Canarias para celebrar la vuelta de la normalidad y recibir al invitado de honor: el exfutbolista del Valencia Robert Fernández. Durante la fotografía de familia de todos los peñistas no faltaron los gritos de «¡Lim go home! ¡Lim go home!» contra la gestión de Meriton.

Robert hizo una reflexión muy interesante y sentida. «Ahora estamos en la situación que estamos, pero el Valencia seguirá creciendo a pesar de las grandes dificultades que está pasando. El Valencia pasará por lo que tenga que pasar y acabará siendo más grande. El club está en una situación mejor que hace dos años a nivel deportivo, pero el tema social es difícil poder cambiarlo y seguramente estará unos años más. El Valencia aunque pase momentos difíciles no va a desaparecer porque tiene mucha fuerza. Este club tiene muchísima fuerza. Pasará por momentos complicados, pero el sentimiento no se va a perder nunca y ese sentimiento es lo que aviva la fuerza de la entidad. En el tema deportivo Bordalás ha sido capaz de estabilizar la situación que había, ha sabido manejar de todo lo que hay alrededor del equipo. El equipo empezó bien, se vino abajo y ha sido capaz de reaccionar contra Villarreal y Atlético. Contra la Real dio una imagen muy buena contra la Real. Es un año para crecer, para estabilizar el equipo y darla cancha a jugadores jóvenes que vienen con muchísima fuerza y que van a ser jugador de gran rendimiento. Hay que darle tranquilidad al equipo y vosotros (los aficionados) tenéis parte de esa responsabilidad». Robert se ganó los aplausos.