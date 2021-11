El Valencia CF recibe al Rayo Vallecano con la consigna clara de sumar los tres puntos para hacer buenos los cinco puntos de nueve cosechados en las últimas tres jornadas ante Villarreal, Atlético de Madrid y Real Sociedad. En frente espera la revelación de la temporada y Bordalás es consciente de la dificultad que esconde el partido. «El Rayo es un equipo que está sexto y están haciendo las cosas bien. Están hambrientos de hacer las cosas bien en Primera División y son un grandísimo equipo, sin la historia del Valencia, pero lo que importa son los puntos», explicó el preparador alicantino.

El cuadro vallecano es actualmente sexto, en puestos europeos, y erigiéndose como un rival más para el equipo de Bordalás para alcanzar un puesto que de acceso a competición europea. El míster no quiso entrar en comparaciones con un equipo que efectivamente es un «rival directo puesto que nos vamos a enfrentar a él». Sin embargo, Bordalás comentó que las valoraciones se hacen «a final de temporada para ver dónde está cada equipo y por lo que va a luchar». El técnico reconoció que «Tiene buenos futbolistas sin duda pero para mí ahora mismo los mejores son los jugadores del Valencia. A mí no me da envidia ningún equipo. Tienen buenos futbolistas pero el Valencia también los tiene», contestó convencido el míster.

Bordalás sigue insistiendo en su idea de mejorar a nivel defensivo a pesar de que en dos de los últimos tres partidos se ha mantenido la portería a cero. «Los últimos partidos a excepción del Atlético se nota una mejoría, pero contra el Atlético tampoco estuvimos muy contentos a nivel defensivo». El exentrenador del Getafe es consciente de las fortalezas del equipo rayista y hará lo posible para contrarrestarlas. «El Rayo tiene jugadores muy rápidos. Es un equipo que no puedes cometer errores porque hacen transiciones rapidísimas». Además, Bordalás reconoció que si quiere ganar el Valencia tiene que «igualar el nivel de intensidad y estar alerta y muy atentos».La alineación y, sobre todo, el sistema que ofrecerá José Bordalás sobre el césped es todo una incógnita. En los últimos partidos el técnico ha cambiado de dibujo con respecto al inicio de temporada. Tras la racha de siete encuentros sin ganar, el alicantino apostó por un 4-1-4-1. La realidad es que no le ha ido del todo mal al equipo co este nuevo sistema en los tres partidos previos (cinco puntos de nueve posibles). Sin embargo, el míster no descarta volver al sistema anterior en un partido en el que se presupone que el Valencia tendrá más presencia con balón. «Es una posibilidad que volvamos al 4-4-2 o que podamos repetir el que ya hemos utilizado. Entiendo que el Valencia es un equipo, al margen del potencial, que siempre intenta llevar la iniciativa». Sea cual sea el esquema, Bordalás comentó que «el equipo en ese sentido no se va a sentir debilitado para nada». Así pues, el técnico no cerró la puerta al cambio de dibujo en función del rival, también con el objetivo claro de no dar pistas al equipo rival.