Tras el entrenamiento previo al viaje hacia Sevilla para jugar contra el Betis, el entrenador del Levante Javi Pereira señaló que a pesar de que el encuentro sea contra un rival difícil él no se contenta con el empate. Pese a eso dice que la victoria no está asegurada por el simple hecho de decirlo, ya que él siempre va a por la victoria. Por otro lado, además de analizar al Betis también habló sobre cómo se siente en este inicio en el club y sobre la lesión de Melero.

Respecto a la visita al Villamarín, se mostró optimista: «Ya dijimos que hemos empezado un campeonato en el que dependemos de nosotros mismos y no podemos pensar en otra cosa que conseguir los puntos necesarios que para quedarnos en la liga. Nosotros tenemos que buscar la victoria. Yo veo al equipo fuerte y las victorias llegan por hacer las cosas bien en el día a día. Al final las victorias llegarán en el momento más esperado».

En lo referente al estado físico del plantel, asegura que ha habido mejoría, aunque Melero sigue KO: «Tenemos la baja de Melero. Yo no soy médico. Yo manejo los jugadores en alta. Sé que es un problema muscular. De momento está de baja. Es un jugador importante y esperamos recuperarlo cuanto antes. Cuanta más disponibilidad tenga de jugadores más opciones tengo. No todo el mundo está en el mismo capítulo (de forma física). Están en camino de coger su mejor forma física, pero están mucho mejor que cuando yo llegué.

El técnico pacense, pese a no haber ganado aún, se mostró confiado en las posibilidades del equipo: «Estoy tranquilo. Hay que darle forma al equipo y ahora están más cerca del objetivo. Estoy seguro más allá de los resultados. Evidentemente en esta semana tan larga hemos podido trabajar un poco más y lo agradezco y más por la forma de la que llegué».

Pereira es consciente de la dificultad del envite en Sevilla: «Espero un rival difícil con muchas individuales con etiqueta europea y una gran plantilla. Es un equipo que a veces te somete con jugadores como Canales o Fekir. Tenemos que ser solidarios con el balón y saber ir a la contra. No podemos entrar tanto en fases defensivas con equipos con tanta calidad. Es un equipo que trabaja con individuales. Son capaces de crear desequilibrio pero a su vez se pueden encontrar espacios. Nosotros tenemos que estar disciplinados y ordenados en el campo». El discurso del técnico dio ya una idea de lo que puede ofrecer el conjunto granota en un encuentro que, en la situación actual, es importante como todos los que restan.

Consultado sobre la validez o utilidad que tendría un nuevo empate este fin de semana, Pereira dio valor a cada punto conseguido y aseguró que no por decir que quiere ganar se logrará antes vencer: «Es un mensaje realista. El Athletic es un gran club contra el que no encajamos. Queríamos los tres puntos y estuvimos más cerca. Hay que ir paso a paso y aunque yo tenga ganas de ganar y la afición también, tenemos que trabajar día a día en los entrenamientos y al final la victoria llegará, pero ahora mismo es importante conseguir cualquier punto para lograr salvarse (...) Yo voy a por la victoria. No firmo un empate, siempre quiero ganar, pero aunque aquí diga esto no significa que lo vayamos a conseguir. Tenemos que buscar la victoria y hay que hacerlo primero formando un equipo fuerte».

Pereira es consciente de la necesidad del equipo y pese a que en sus primeros partidos no se ha podido ganar, el técnico no pierde la fe en el equipo.