El pròxim dijous 9 de desembre es presentaran totes les finals de la 35ª edició del Campionat Interpobles de Galotxa- Gran Premi Edicom, a partir de les 20:00 hores en la seu de l’empresa patrocinadora en el Parc Tecnològic de Paterna.

Una vegada completades les eliminatòries de semifinals de la competició en carrer, i jugades ja les finals de trinquet, només queden ja per jugar-se les huit finals que tindran lloc en Albalat dels Sorells. La canxa de pilota i el carrer dels Magraners, on es juguen les finals de badana, serà on es disputen les últimes partides del campionat d’enguany.

En la categoria absoluta, la Primera Sénior, seran Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat els que tornaran a enfrontar-se, per tercera vegada consecutiva, pel títol. Les últimes quatre copes de campions han sigut per als de Montserrat, que s’han situat en segona posició en el historial del campionat, només per darrere de Massalfassar, amb tretze titols. Per darrere queden Marquesat i Beniparrell, amb quatre trofeus en les seues vitrines. La gran final serà el dissabte 11 de desembre, a les 15:00 hores, en la canxa d’Albalat dels Sorells. A continuació es jugarà la final Juvenil, on els protagonistes també seran les formacions juvenils del Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat.

La resta de finals es repartirà al llarg del cap de setmana en la localitat de l’Horta Nord. Dissabte de matí serà el torn de les finals de Tercera, amb el RBN Informatica Xirivella A i l’Inmobiliaria Palanca Foios B jugant pel títol de la divisió de bronze, i Quarta, on es veuran les cares l’Albuixech C i el Foios C.

Diumenge pel matí serà quan es juguen les finals en el carrer natural amb pilota de badana. El programa comptarà amb la final femenina on s’enfrontaran les xiques de l’Ajuntament de Massalfassar i de l’Ovocity Marquesat; la final de Curtes A, protagonitzada per l’Electrica Vinalesa A i el Petres A; i la de Cuertes B, en la que es jugaran el títol l’Ovocity Marquesat E i el Gestoria Polo Nàquera.

Per la vesprada del diumenge es jugarà la final de Segona categoria, on el Profisco 2000 Borbotó A espera al seu rival. Ja que l’Albuixech A i el Gallo Oro Massalfassar B hagueren d’atrasar la seua partida d’anada en semifinals per la pluja, i queda pendent encara l’enfrontament de tornada.