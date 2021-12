El Trofeu Mestres - Ciutat de València no té la durada de la Lliga o la Copa ni tal vegada la significació de l’Individual, però és irrefutable que resulta un dels esdeveniments més emblemàtics de l’any perquè durant tres intenses jornades reuneix als millors del curs. Hui acaba l’edició de 2021 amb la final que tindrà lloc al trinquet Pelayo i que enfrontarà a Marc, Pere i Álvaro Gimeno contra Giner, Nacho i Hilari.

Els dos trios van patir per a guanyar-se el dret d’accedir a la final. Normal, tenint en compte que enfront hi estaven alguns dels pilotaris que han acaparat els títols més rellevants de la temporada. La formació encapçalada per Marc ha deixat en el camí a l’equip guanyador de la Lliga, amb De la Vega, Javi i Carlos. I el conjunt que lidera Giner va eliminar al número u, Puchol II, que va jugar acompanyat per Félix i Guillermo. Les semifinals, fantàstiques, es van decidir pel mateix resultat, 60-55.