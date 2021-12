Aunque el objetivo de este año no es el récord del mundo, los organizadores del Maratón València Trinidad Alfonso EDP confían mucho en el papel que puedan hacer los kenianos Geoffrey Kamworor y Lawrence Cherono de cara a convertirse en la carrera más rápida del año 2021 y llegar a parar el crono por debajo de las dos horas y dos minutos. Y todo ello en una edición especial que recupera su versión popular después de que el año pasado solo participaran atletas de élite debido a la pandemia, con un registro de casi 16.000 corredores a pesar de estar aún con algunas restricciones sanitarias.

La pequeña modificación en la zona de meta, con una gran recta 300 metros que discurrirá sobre los lagos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para cruzar el arco frente al Hemisféric, puede ayudar a lograr los objetivos, ya que se quitan un par de giros, siempre incómodos en el último kilómetro. De ahí que el seleccionador de atletas de elite, Marc Roig, confíe en entrar en el selecto club de los Maratones de 2 horas y 2 minutos. «El objetivo es superarnos un año más. El año pasado hicimos 2 horas 3 minutos y 0 segundos y el escalón siguiente es hablar de 2 horas y 2 minutos. Confiamos en que podemos ir a por ello y confiamos en que el viento nos dé una tregua para hacerlo».

En la categoría femenina, según Marc Roig, esperan que «un gran grupo de chicas pueda bajar de las 2 horas 20 minutos por primera vez, creo que lo tienen en las piernas y que no sería una ni dos en lograr este objetivo».

Paco Borao, director de la carrera, añadió que «hemos preparado la mejor carrera que se pueda imaginar, no hay en el mundo una carrera más plana, no hay un mejor clima y no hay una ciudad a la que le guste más el maratón ».

Kamworor (2:06:12), que en 2019 batió el récord del mundo de medio maratón y que ganó dos veces el Maratón de Nueva York, desde que tuvo que renunciar a los JJOO por una lesión, se ha preparado exclusivamente para esta carrera. Cherono (2:03:04 en Valencia 2020) viene de ser cuarto en los JJOO y en 2019 venció en Boston y Chicago. También estará el keniano Amos Kipruto.

Kamworor, también campeón del mundo de medio maratón en València en 2018, aseguró estar «muy contento de volver a València, que ya sabemos que es la ciudad del running, un lugar del que tengo muy buenos recuerdos. He estado entrenando bien y espero rebajar mi mejor marca personal de hace 9 años. València es una ciudad en la que se corre muy deprisa, uno de los circuitos más rápidos del mundo»

En categoría femenina, las etíopes Guteni Shone (2:20:11) y Azmera Gebru (2:20:48) y la keniana Bornes Chepkirui (2:21:26) serán las que lucharán por bajar de 2:20 por tercer año seguido.

Récord nacional a tiro

Hamid Ben Daoud (2:07:03) favorito entre los españoles, intentará rebajar la plusmarca nacional lograda por Ayad Lamdassem en 2020 (2:06:35).