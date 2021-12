«El oro es nuestro sueño, pero vamos pasito a pasito»

En dos de los tres primeros partidos de las ‘Guerreras’ el trofeo MVP ha ido a parar a manos valencianas. Silvia Navarro, guardameta nacida en València hace 42 años, fue la mejor en la jornada inaugural, mientras que Paula Arcos, natural de Petrer, sobresalió por encima de todas en la goleada a la desconocida selección china. Levante-EMV ha hablado con ambas, con la mujer más veterana de todo el Mundial, y con la ‘bebé’ de la selección española. Una y otra, Paula y Silvia, simbolizan la eficiente mezcla entre la juventud impetuosa y la sabia experiencia dentro de un grupo que «pasito a pasito» busca el oro en ‘su’ Mundial.

En opinión de las dos, el seleccionador, José Ignacio Prades, es una de las claves de un arranque exitoso. «Aporta continuidad asumiendo el listón que le dejaron. Es un técnico que sabe muchísimo de balonmano y lo está haciendo a la perfección. Nos está compaginando a todas muy bien», dice Navarro. «Entiende mucho de este deporte, estoy muy contenta de que esté aquí. José nos ayuda a luchar por todo lo que queremos conseguir», añade Arcos.

En la colección de medallas de Silvia Navarro hay cuatro de las cinco de la selección española: bronce en el Mundial 2011, bronce olímpico en Londres 2012, plata en el Europeo 2014 y plata en el último Mundial 2019. La portera, que encarriló con sus paradas en la primera mitad el último triunfo ante Austria, no puede evitar la pregunta sobre el deseado oro. «Es mi sueño y el de cualquier ‘guerrera’ en estos momentos. Pero vamos pasito a pasito». Tras una vida dedicada al balonmano, la valenciana sabe que el oro del balonmano es de los más difíciles de lograr por la variedad e igualdad entre aspirantes. «Es muy complicado. Yo llevo muchos mundiales y europeos y en todos estos campeonatos veo la misma dificultad, igual que en unos Juegos Olímpicos». «Una vez pasas a la ‘Main Round’, la cosa se pone seria», agrega Arcos.

A sus 42 años, Silvia Navarro no se plantea «cuánto» va a «durar». «No pienso en el día de mañana, pero tengo en mente a mi ‘pequeñajete’, Unai, que tiene ocho años y el chiquillo me está diciendo que me lo deje, el pobre está más harto de los viajes que yo... No tardaré mucho tampoco», admite la portera de España que, como agrega, tiene el balonmano «metido en las venas». Paula Arcos, al contrario, con 19 años, vive un inicio de carrera «increíble». «Estoy en ‘shock’ por todo lo bueno que me está pasando en este 2021».