Se acumulan las malas noticias para Xavi. No solo por la eliminación de la Champions, tras encajar el 3-0 del Bayern en Múnich, sino porque sigue quedándose sin recursos, ahora para el duelo ante el Osasuna el próximo domingo en Pamplona. Memphis acabó y completó los 90 minutos del duelo europeo, pero quejándose de unas molestias musculares en la pierna izquierda. El Barça comunicó un día después que padece "una lesión en el bíceps femoral", que le tendrá de baja en la Liga, aunque el club no ha informado del tiempo de baja ya que "la evolución marcará la disponibilidad".

También resulta complejo que Jordi Alba, que abandonó el partido con el Bayern a la media hora, pueda estar en Pamplona. El Barça se limitó a revelar que el defensa sufre "molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha". No tiene, por lo tanto, una lesión muscular como Memphis, pero Xavi, que ya arriesgó con Alba en Múnich, no quiere repetir ahora en El Sadar navarro esa misma fórmula.

Sin laterales izquierdos

Se queda el técnico sin dos pilares de su estructura. No hay lateral izquierdo alternativo en la plantilla. Mingueza ya tuvo que jugar en esa posición, tanto en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal como en Múnich. A no ser, claro, que Xavi apueste ya de forma decidida por Balde, el joven defensa del filial. Aunque el lateral no ha jugado ni un minuto con Xavi.

En ese numeroso parte médico facilitado por el Barça, también se ha explicado que Sergi Roberto ha sido operado en Finlandia de la grave lesión muscular que padecía. El club, como hizo con Memphis y Jordi Alba, tampoco reveló cuánto tiempo estará de baja, aunque las previsiones se sitúan entre los tres y cuatro meses. Sergi Roberto ha sido intervenido por el doctor Lasse Lampainen en Turku (Finlandia), el mismo especialista que operó en su día a Dembélé.