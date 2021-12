S’acosta el moment definitiu per a conèixer els campions del 35 Campionat Interpobles de Galotxa, gran premi Edicom, en les categories de carrer. Les finals es disputaran entre huí i demà en la localitat d’Albalat dels Sorells, tant al carrer dels Magraners com a la canxa artificial de pilota valenciana.

El dijous passat va tindre lloc la presentació dels equips finalistes de les huit categories restants per jugar-se, així com de les sis de trinquet que es varen disputar fa un parell de setmanes. La seu d’Edicom, al Parc Tecnològic de Paterna, va acollir l’acte en el qual tots els equips finalistes varen rebre els lots de materials donats per Edicom.

Finals de dissabte

Hui dissabte, l’activitat es traslladarà a Albalat dels Sorells. El renovat carrer de pilota de la localitat de l’Horta Nord acollirà per primera vegada les finals d’una competició de màxim nivell de galotxa. A les 10 hores serà la partida de quarta categoria, entre Albuixech C i Caixa Popular Foios C. A continuació, al voltant de les 11:30, arribarà el torn de la tercera categoria, amb RBN Informàtica Xirivella i Inmob. Palanca Foios B com a protagonistes. Mentre que la partida de categoria juvenil tancarà la sessió matinal de finals, en la que els equips de Montserrat i Marquesat seran els protagonistes, a les 16:30 hores. A més, el club d’Alfarp també estarà present a les finals absoluta, femenina i de curtes B, un total de quatre de les huit partides que es juguen.

Una breu pausa per al dinar donarà pas a partir de les 15 hores al plat fort del cap de setmana, la corresponent a la categoria absoluta del torneig, primera senior, entre dos gran equips de la modalitat, Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat, que s’enfrontaran per tercer any seguit. Els de Montserrat, Oscar, Carlos, Javi i Rafa, va a pel seu cinqué títol consecutiu. Mentre que Marquesat, amb Carlos, Gerardo, Pau i Felix, torna a una final en la que no ha tingut sort davant els seus rivals, tot i que es varen apuntar les dues anteriors. La partida serà emesa per À Punt Mèdia a partir de les 17:45 hores.

Finals de diumenge

Diumenge pel matí es canviarà la pilota de vaqueta per la de badana i el carrer de pilota pel cèntric carrer natural dels Magraners per a la celebració de les finals femenina i de curtes. A les 10 hores, la partida de curtes B enfrontarà a Ovocity Marquesat E i Gestoria Polo Nàquera. Seguidament, a partir de les 11:15, serà el moment de les dones, amb el duel entre l’Ajuntament Massalfassar i l’Ovocity Marquesat. Completarà el matí de pilota l’enfrontament entre l’Eléctrica de Vinalesa A i Petrés A, lluitaran pel títol de campió de curtes A.

Per a la vesprada quedarà, novament al carrer de pilota, la final de segona categoria. La última partida del torneig Edicom d’enguany començarà a les 15:30 hores entre Profisco 2000 Borbotó A i Albuixech A, i decidirà l’últim dels campions de l’Interpobles carrer Edicom 2021.

35 Interpobles Galotxa - gp Edicom. 1 Montserrat i Marquesat s’enfrontaran per partida doble en les finals de 1ª Sénior i Juvenil. F

2 També es presentaren les finals de trinquet, jugades en la Pobla de Vallbona F

3 Les finals de xiques i de curtes tindran lloc demà F

4 Les finals de Segona, Tercera i Quarta, en la canxa de pilota F