El 2021 es tanca amb un altre augment de participació dels equips en les competicions oficials de la Federació de Pilota Valenciana, el que suposa el rècord de tota la història. En total, fins a 1441 equips han pres part en els diferents campionats que ha organitzat la FPV. Són 180 més que l’any anterior. A més a més de les competicions recreatives, on també s´ha augmentat la participació.

Des del 2018 el número d’equips en competicions oficials ha anat pujant considerablement. Aquell 2018, 1006 equips van formar part dels campionats, mentre que a l’any següent en van ser 1139. 2020, tot i la pandèmia, va comptar amb 1261, i en aquest 2021 que s’acaba la xifra ha pujat encara més, fins als 1441.

Per modalitats

Aquest creixement s’emmarca dins del treball que es fa conjuntament amb els clubs per fomentar el joc de pilota en les diferents modalitats. Destaquen les pujades en galotxa tant en l’Interpobles Edicom (en 2020 va tindre 100 equips, i en 2021 han sigut 120) i l’Individual (en 2020 van ser 43 i enguany han estat 76). En frontó també destaca l’augment en l’individual, amb 100 participants enguany pels 62 de l’any passat, mentre que en parelles també ha augmentat: en 2021 s’ha trencat la dinàmica del mig centenar, per arribar als 65 d’aquest últim any. També en raspall han sigut més els equips en competició, especialment en l’Autonòmic de parelles, on la xifra ha passat dels 121 del 2020 al 142 de 2021, superant fins i tot els números de prepandèmia, ja que al 2019 en van ser 138.

Al joc de ratlles també s’ha constatat la recuperació de la lliga de perxa: 25 equips, pels 9 del 2020 o els 16 del 2019, i ja a només un equip de superar el rècord d’inscripció, que es troba en els 26 equips de l’any 2018. Igualment, a escala i corda, si bé s’ha mantes el número d’equips en l’Autonòmic AON (103), al Trofeu d’Estiu ja s’han superat els 50 equips, amb 51 en 2021, pels 32 del 2020 i a només un equip dels 52 del 2019. En la modalitat individual, l’escala i corda arriba a xifres rècord, a 100 representants, pels 88 de l’any passat. Els 100 actuals pràcticament han doblat les xifres de fa dos anys cap al darrere (2019: 52; 2018: 45; 2017: 56; 2016: 40...). Per últim, el one wall també creix, i molt. 110 participacions individuals i 61 per parelles superen les xifres del 2020 amb 97 i 57, respectivament.

Les competicions de clubs

Entre els clubs més destacats per les seues victòries a les màximes categories estan en 2021: Faura, Onda, Gavarda, Xeraco, Bicorp, Alzira, Quart de les Valls, Borbotó, Riba-roja, Castells, Parcent, Sella, Quart de Poblet, El Puig.., a les primeres categories dels Autonòmics.

Per províncies

La província de València és la que més equips ha tingut en competició, amb 767, mentre que Alacant ha comptat amb 179 i Castelló amb 74. En presència individual també València és qui més jugadors ha aportat a les competicions del mà a mà, amb 432, mentre que Castelló ha tingut 41 presències i Alacant 25.

Els números totals parlen d’un total de 1020 equips en tota la Comunitat Valenciana, mentre que a nivell individual han sigut 498 jugadors en les diferents competicions del mà a mà. En total són xifres que parlen de 1518 de clubs tant en equips com en individual, repartits en 1199 a València, 204 a Alacant i 115 a Castelló.

Els Jocs Esportius, a ple rendiment

Les dades de la participació en els Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana (JECV) parlen de quasi tres mil participants. Exactament en són 2927, dividits en 1081 equips i 1846 en individual. Les modalitats amb més presència són el frontó, amb 639 en individual i 318 equips, seguit del one wall amb 543 individuals i 195 equips. Molt a prop està el raspall, que si bé ha comptat amb 407 individuals, ha sumat 311 equips. Competicions molt afectades per la situació sanitària als últims dos anys.

En definitiva, unes xifres que parlen de la bona salut de la pilota valenciana en els clubs que hi ha al llarg i ample de la geografia valenciana, i que permeten pensar en una evolució positiva, tal i com confirmen els números de participació al llarg dels últims anys.