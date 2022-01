Emociones fuertes las que deparó ayer la segunda jornada del Rally Dakar. Errores de navegación, caos y dudas, entre los que reinó Nasser Al-Attiyah que se postula, de nuevo como uno de los favoritos al título. El catarí sacó petróleo en esta primera etapa tras la prólogo, en la que Carlos Sainz se perdió y cedió más de dos horas, y en la que solo Sébastien Loeb pudo seguir a un líder que no acusó los problemas de navegación que lastraron al resto de pilotos, tanto en coches, como en motos. Stéphane Peterhansel impactó en la parte trasera izquierda de su Audi y perdió más de cuatro horas en el percance. Solo el catarí y Loeb acertaron a la primera con el punto de paso y se lanzaron en dúo a por la victoria. Fue Nasser el que se llevó el gato al agua, con una ventaja de 12.44 minutos sobre el campeón del Mundial de rallies. A 22:39 entró el tercero, Martin Prokop.

Muy por detrás, después de muchas vueltas para encontrar el punto de control, cruzó meta Sainz, que había perdido ya 2h06:55 respecto al líder. Una ventaja que, muy probablemente, dinamita sus opciones de conseguir el triunfo final. «No hemos sido capaces, para mí y mucha gente no hemos entendido lo que ocurría. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí? O somos muy tontos todos o, en fin… son muchos Dakar ya; estoy muy decepcionado. Si el Dakar quiere hacerlo así, y que el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, es una pena», se quejó Carlos Sainz. Sobre dos ruedas, solo Daniel Sanders fue capaz de sobrevivir al caos y cruzó la línea de meta dos minutos y siete segundos por delante de Pablo Quintanilla.

Ya avisó la organización de que la etapa no iba a tener grandes desafíos técnicos pero sí de navegación, y desde luego, no engañaron. Entre el 200 y el 240, Joan Barreda (Honda) perdió 2:10 para acabar entrando decimoséptimo y complicarse sus opciones, con 41 minutos perdidos. Los 40 siguientes hicieron la criba, de la que solo se salvaron Sanders y Quintanilla, primero y segundo de la etapa. El español Lorenzo Santolino entró séptimo, a 16:54 del campeón del día. Hoy los pilotos tendrán tiempo para descansar y reflexionar pues la etapa maratón de hoy quedó ayer cancelada a causa de las fuertes lluvias. La parte cronometrada (especial) no sufre cambios, pero sí el enlace.