La Copa Generalitat resoldrà la seua XVII edició amb la modalitat de llargues. Després que les 11 primeres es disputaren a galotxa, els següents anys es va jugar a perxa, frontó, raspall, palma i escala i corda l’any passat, quan es va proclamar campió el Top Recambios Castells. El torneig, amb format d’eliminatòria, triarà al seu campió de 2022 d’entre els millors equips de les competicions de les diferents modalitats del nostre esport.

Este cap de setmana tindrà lloc l’anada dels quarts de final. El vigent campió haurà d’enfrontar-se, precisament, al campió de la Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant, el CPV Parcent. El guanyador s’amidarà a semifinals amb el supervivent del duel entre Benimagrell (equip convidat, campió de Segona de la Lliga de Palma) i el CPV Sella, que es va fer amb l’últim títol de la Lliga de Perxa.

A l’altra banda del quadre, el campió de la Lliga de Palma 2021, GRE Pilota Relleu, tindrà com a rival el Kiwa Quart de les Valls, guanyador del Trofeu El Corte Inglés de Galotxa carrer. L’altra eliminatòria serà la protagonitzada per l’últim dels campions -cronològicament parlant-, Lanzadera Montserrat, que fa menys d’un mes conquistà l’Edicom de galotxa carrer, i el CPV Faura, com a guanyador de l’AON d’escala i corda 2021.

Després dels quarts de final, que quedaran vists per a sentència el 15 de gener, serà el torn de les semifinals (22 i 29 de gener), abans de la final, prevista per al cap de setmana del 5 i 6 de febrer.