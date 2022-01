Les lligues professionals ja estan ací i ahir es van estrenar a Piles i El Genovés. L’equip de Barxeta (Moltó, Canari i José) és el primer líder de la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València gràcies al seu triomf d’ahir al trinquet genovesí. Moltó i companyia van véncer (30-10) al conjunt d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor), mentre que en l’altre duel disputat ahir a la Safor va ser per a Xeraco (Vicent, Raúl i Murcianet). En este cas, els xeraquers van imposar-se a Oliva (Ian, Brisca i Momparler) amb un resultat de 30-20.

Així, la primera jornada d’una Lliga que es presenta apassionant deixa a Bartxeta com a primer líder de la competició.

No acaba ací la data d’estrena de la Lliga de raspall, ja que Bellreguard serà l’escenari on es tanque hui la jornada(18.00 hores). En un costat estarà el trio del Genovés (Badenes, Tonet IV i Ibiza) i a l’altre alinearà el conjunt de Xàbia (Vercher, Sanchis i Ricardet). Una partida que va variar a causa de les baixes que acumulen els genovesins. Montaner va caure per un positiu de Covid, mentre que Rafa G. queda fora per un trencament fibril·lar. La Lliga de Raspall viurà per tant una altra interessant jornada amb el trio de Genoveés y el de Xàbia com a protagonistes

Lliga CaixaBank

Per altra banda, la primera jornada de la XXX Lliga CaixaBank d’escala i corda donarà el tret d’eixida hui a Pelayo i Pedreguer. Primer serà el torn per a la catedral (18.00 hores, Proximia TV) amb l’enfrontament de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet) i de Vila-real (Soro III, Javi i Hilari). Per la seua part, la localitat de la Marina Alta viurà un duel (18.30 hores) entre el combinat d’Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno) contra els locals, Pedreguer-masymas (Francés, Tomàs II i Héctor). Cal recordar que Francés actuarà en substitució de Giner, absent per positiu en Covid.

l’any 2022 ha començat amb força en el món de la pilota amb la posada en marxa de les lligues tant de raspall com d’escala i corda que també dóna començament hui dissabte.