Llevaba varios días ensayándolo en los entrenamientos y el jueves se pudo ver sobre la cancha en el encuentro que midió al Valencia Basket con el Bursaspor de Eurocup. Joan Peñarroya apostaba por ubicar a Louis Labeyrie en la posición de ‘tres’, cambiando el habitual rol del francés.

La apuesta salió bien y Labeyrie demostró que tiene tablas y fundamentos para jugar más alejado del aro y ayudar así al juego exterior del equipo. El partido ante el Bursaspor (aplazado en su día por covid-19), disputado en la Fonteta se saldaba con una contundente victoria taronja por 86- 68 y evidenciaba el buen momento del equipo. Tras superar el brote de covid-19 y con más tiempo por delante tras el aplazamiento de varios encuentros, Peñarroya ha dispuesto de unos días de entrenamiento de calidad con la plantilla que daban sus frutos ante los turcos. Entre los sistemas y tácticas ensayadas en las última sesiones, destaca la necesidad de reforzar el juego exterior y Labeyrie es el elegido por Peñarroya para paliar la ya larga ausencia de Víctor Claver.

Desde que el pasado mes de octubre cuando ante el San Pablo Burgos, Claver sufría una lesión en el pie izquierdo, Peñarroya no ha podido volver a contar con el valenciano. Cambios de tratamiento y plazos de recuperación cada vez más largos han motivado que, como el propio técnico reconocía hace unos días, todavía no haya una fecha prevista para la reaparición de Claver: «Víctor sigue con su proceso de recuperación, pero no está previsto que juegue a corto plazo». Un quebradero de cabeza que ha obligado a Peñarroya a tirar de ingenio y a apuntar a Labeyrie como ‘sustituto’ del propio Claver. El francés es sin duda, por sus condiciones, el hombre interior más versátil de la plantilla y con mejores cualidades para jugar ocasionalmente de ‘tres’. Así lo apuntaba el propio Peñarroya tras el partido ante el Bursaspor: «Intento buscar herramientas que nos den respuestas. No lo habíamos probado aún, pero Lou tiene condiciones que nos pueden ayudar en determinados partidos tanto en situaciones defensivas como ofensivas». El técnico valoró positivamente la actuación del francés como jugador exterior ante el Bursaspor: «Ha jugado de alero, es una variante mas que tenemos. Es algo que teníamos preparado que habíamos entrenado y creo que ha hecho un buen partido en esta posición».

Tras aprobar la prueba en competición europea, Peñarroya podría repetir táctica este domingo en la Liga Endesa ante el Unicaja.

Pendientes del calendario

La ACB anunció ayer la confirmación de las fechas de celebración de varios de los partidos aplazados por los brotes de Covid-19 pero en la lista no figuran los dos encuentros aplazados que afectan al Valencia Basket, correspondientes a las jornadas 15 y 16 ante el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. El club taronja no sabe aún cuándo se podrá disputar ambos partidos. De hecho, el Gran Canaria sigue afectado por un brote de covid-19 que ayer motivaba a aplazar también el partido que hoy debían disputar en su cancha frente al Monbus Obradoiro. Por tanto, habrá que esperar todavía varios días para conocer la fecha del Valencia BC-Gran Canaria.