El trinquet de la Pobla de Vallbona va acollir ahir el tancament de la primera jornada de la Lliga CaixaBank d’escala i corda i el debut d’altres dos equips. El local, amb Puchol II, Santi i Carlos va jugar com s’esperava, o siga bé. I el de Montserrat, amb Marc, Jesús i Guillermo va estar prou davall de les seues possibilitats. El duel es va decidir per a la formació de casa per un contundent 60-30.

Puchol II manava i passava pilotes de qualitat mentre que Santi i Carlos destacaven en la faceta anotadora. En la contra, els tres de la faixa blava pegaven amb força i sobretot amb trellat evitant al mitger i punter rivals i obligant a Puchol II a jugar per davant. Amb la 30 per 25 per als de la Pobla, la situació va canviar prou. Les errades van aparéixer en la formació de Montserrat i el marcador se’n va anar fins al 45-25. En estos quatre parcials, solament un va estar renyit i els altres van ser clar per als després vencedors. La lliga de raspall també va tindre ahir partida al trinquet de Xeraco. El cartell va canviar a última perquè Iván va ser baixa per un virus estomacal. Salelles II va ser el seu substitut i el d’Oliva va signar una molt bona actuació tot i la derrota amb Lorja i Néstor per 30-25 davant Ian, Brisca i Momparler.