El partido ante el Ratiopharm Ulm en la Eurocup es ahora la principal preocupación de Joan Peñarroya y los jugadores, pero a pesar de ello, valoran también el paso de gigante que dieron el domingo hacia la Copa tras ganar al Unicaja y les ilusiona también la posibilidad de llegar a ser cabezas de serie pese a ser conscientes de que primero hay que sellar el billete para Granada.

Al respecto, Joan Peñarroya admite que «nos gustaría ser cabezas de serie y sería un logro muy importante con todo lo que llevamos arrastrando pero no sé si va a depender solo de nosotros afrontar esto, no sabemos si se van a jugar todos los partidos, hay equipos implicados como el Murcia, el Tenerife y otros con partidos aplazados también, con un calendario muy complicado y vamos a ver de qué depende ser cabeza de serie y ver lo que nos viene. Si sacamos adelante los partidos aplazados, tendremos nuestras opciones de ser cabezas de serie, pero aún no estamos clasificados tampoco».

Al respecto, Josep Puerto, coincide en que «nos queda un mes de enero con muchos partidos, con los del Gran Canaria y Tenerife aplazados de diciembre. Son rivales fuertes, y vamos a intentar ganar todos los partidos posibles. Si somos cabezas de serie mucho mejor».

Atrás queda el mal sabor de boca del final del partido ante el Unicaja, aunque pese a los malos minutos finales, el equipo logró sacar adelante un partido complicado. «Ganamos en Málaga y no está mal, nos sobraron esos minutos teníamos el partido ganado, cometimos el error de relajarnos, el rival no se dejó ir y nos pusimos en problemas. Es una situación que debemos evitar, hicimos cosas mal en los últimos minutos, pero lo importante era ganar», señaló Joan Peñarroya.

Josep Puerto, sin embargo, se lamentó por la importancia que puede llegar a tener esa ventaja perdida en el basket-average por la Copa. «Al final me fui con un sabor un poco agridulce también. De ganar de más de 20 a que se pongan cerca y acabar ganando de poco, y más teniendo en cuenta que el average es importante para la Copa. Es un tema de concentración, de seguir hasta el final, los 40 minutos sea cual sea el resultado en el marcador».

Una lección que tendrán la oportunidad de aplicar esta semana por partida doble, con la visita al Ratiopharm Ulm y el duelo de Liga Endesa ante el Barcelona en La Fonteta. «Siempre es un reto salir fuera en Europa y además, el último viaje fuera de España fue hace un mes. Hay muchas ganas de jugar fuera y también en casa otro partido muy atractivo como el Barça, estamos con muchas ganas de empezar la semana», recalcó Puerto.

Para el partido de mañana, Peñarroya cuenta de momento con los mismos jugadores disponibles y las ausencias de Dimitrijevic por Covid-19 y de Víctor Claver , aún recuperándose de su lesión. «Tenemos un desplazamiento a Alemania contra un rival que está en su mejor momento, jugando un muy buen baloncesto, con capacidad de correr muy bien la pista y al mismo tiempo, es un equipo que puede jugar buenas situaciones y ordenado en el cinco por cinco. Además de su buen estado de forma, está con buenos resultados, con una victoria menos que nosotros en el grupo de Eurocup y es un partido importante».

Fechas de partidos aplazados

La Liga Endesa comunicó anoche las nuevas fechas de los partidos que le restan al Valencia BC para terminar la primera vuelta y que fueron aplazados por los positivos de los rivales del equipo taronja. El encuentro de la jornada 15 en la pista del Lenovo Tenerife se disputará finalmente el domingo 30 de enero a las 20:00 .

Por su parte, el partido de la jornada 16 en el que el Gran Canaria visitará La Fonteta se jugará el sábado 22 de enero a las 20:45. A su vez, el partido de la jornada 19 en la cancha del Coosur Real Betis se traslada a la franja entre el 12 y el 14 de abril mientras que el de la jornada 20 en casa ante el Lenovo Tenerife de nuevo, está pendiente de nueva fecha.

Cabe recordar que la ACB puso como tope el mes de enero para acabar los partidos de la primera vuelta y asignar con ello los ocho billetes para la Copa del Rey.

Víctor Claver, con trabajo individual de pista en La Fonteta

El regreso de Víctor Claver no es ni mucho menos inminente, pero ya es significativo que el jugador haya podido aumentar su carga de trabajo en los últimos días, realizando entrenamientos individuales en pista, sin problemas y además con un alto porcentaje de acierto en las series de triples que hizo antes del inicio del entrenamientos del grupo. El de Maristas, lesionado desde el pasado 16 de octubre en el partido ante el San Pablo Burgos, sufrió un frenazo en su recuperación a finales de noviembre, pero ahora vuelve a dar pasos firmes para dejar atrás su esguince mediotarsiano en el pie izquierdo después de la readaptación en el tratamiento que le hicieron los responsables médicos y físicos del club. Por suerte para Peñarroya, Claver es el único jugador del primer equipo lesionado en estos momentos.