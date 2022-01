La lucha en motos por el Dakar está más reñida que nunca y uno de los que tiene serias opciones de ganarlo es Joan Barreda. El de Torreblanca, a pesar de su lesión de clavícula, sigue recortando diferencias en cada etapa y tras una jornada con cambio de liderato, está ya sexto en la clasificación a menos de 11 minutos (10:57) del austríaco Matthias Walkner (KTM), quien superó ayer al británico Sam Sunderland (Gas Gas) al frente de la general.

«Hoy ha ido bastante bien. Salía décimo, con varios pilotos por delante. He marcado un ritmo constante, tomando buenas decisiones en cuanto a navegación. A medida que han ido pasando los kilómetros, me he ido encontrando un poco mejor y la última parte, he podido apretar más. Lo cierto es que los pilotos de delante han navegado bien y no han cometido errores, con lo que el ritmo ha sido bastante alto. No hemos podido recuperar demasiado respecto a los de delante, pero lo positivo es que ha pasado otra etapa más y tenemos posibilidades de luchar por el Dakar, recuperando el físico cada día. El objetivo es llegar a meta dando el máximo».

La velocidad estará presente durante toda la etapa 10, una jornada con mucha navegación con un total de 759 kms y, de ellos, 375, serán bajo el cronómetro.