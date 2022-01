Les lligues professionals van donar el tret d’eixida el passat cap de setmana, encara que no tots els equips van poder lluir-se als trinquets.

La formació de Benidorm (Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno), en la XXX Lliga CaixaBank d’escala i corda, i la de Castelló (Marrahí, Seve i Bossio), en la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València, s’estrenaran el pròxim diumenge amb una jornada de retard.

El canvi del nombre de combinats a set, obliga a descansar a un trio cada jornada. En la modalitat escaletera es va tancar la data inicial, mentre que en raspall ja es va obrir una nova jornada el passat dilluns.

Així, els benidormers actuaran contra Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor), encara que Genovés II serà baixa per Covid i serà substituït per José Salvador. Així mateix, Giner també debutarà en perdre’s l’estrena per ser positiu en coronavirus. Pel que respecta al raspall, els de la Ribera Alta es mesuraran amb Xeraco (Vicent, Lorja i Murcianet).

Cal recordar que enguany la fase regular cobra major importància, ja que el conjunt que acabe la primera volta en el farolet roig quedarà eliminat de les lligues. Per tant, cada jornada és important per a no despenjar-se en la classificació.