El Real Madrid es el primer finalista de la Supercopa de España que se celebra en Riad, tras explotar sus virtudes al contragolpe y castigar la mejoría del Barcelona, que igualó en dos ocasiones el marcador pero acabó cediendo en la prórroga ante un tanto del uruguayo Fede Valverde (2-3).

La final de la Supercopa de España 2022 ya tiene su primer finalista. El Real Madrid buscará el domingo en el King Fahd International de Riad su duodécimo trofeo tras superar un clásico repleto de exigencia, ante un Barcelona que mejoró con la recuperación de efectivos, el debut de Ferran Torres y las reapariciones de Pedri y Ansu Fati.

El Real Madrid dominó de inicio y Vinícius lo plasmó en el marcador tras un error de Sergio Busquets a los 25 minutos. Provocó la reacción del equipo de Xavi Hernández, con una presión alta que rebajó la brillantez del líder de LaLiga Santander. Un fallo en un mal despeje de Militao, que impactó en el cuerpo de Luuk De Jong, igualó el partido antes del descanso. En la segunda parte, cuando más dominaba el Barcelona y llegaba a la portería rival, llegó el tanto de Karim Benzema a los 72 minutos. De nuevo reaccionó el conjunto azulgrana, que mandó la semifinal a la prórroga con un testarazo de Ansu Fati, en la que fue decisiva la velocidad madridista al contragolpe y el acierto de Fede Valverde en su primer tanto de la temporada.

Piqué: «Más cerca de ganar»

Gerard Piqué destacó la mejoría del Barcelona en el clásico de semifinales de la Supercopa de España pese a la derrota, un resultado que, dijo, «duele» tras demostrar que están «más cerca de ganar». «Ha sido un partido muy entretenido para el espectador, hemos competido muy bien, pero al final no hemos ganado. No es el resultado que esperábamos. Perder contra el Real Madrid duele, pero estamos más cerca de ganar, estamos compitiendo y más cerca de darle la vuelta», señaló en Movistar. «El único pero es que no hemos ganado. A nivel de juego hemos estado muy bien, hemos tomado muchos riesgos. Al final ellos se han llevado la semifinal en una contra en la que no hemos sido capaces de volver. Me voy muy orgulloso del equipo. Jugando así vamos a empezar a ganar y a pelear por los títulos», añadió.

Valverde: «Debimos sentenciar»

Por su parte, Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid autor del tanto del triunfo en la prórroga de semifinales de la Supercopa de España, aseguró que debían «haber sentenciado antes» el clásico y felicitó a sus compañeros por la «entrega». «Me quedo con haber entrado y justo convirtieron el segundo gol, son cosas a corregir porque podíamos haber ganado el partido ahí. Hicimos cosas bien y estoy contento por el equipo, por la oportunidad en un momento importante y el gol», dijo en Movistar.