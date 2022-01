El partido que debían disputar este domingo el Valencia Basket y el Barcelona ha quedado aplazado tras la detección de varios casos de covid-19 en la plantilla del equipo valenciano, según informó el propio club.

La entidad explicó que estos casos se detectaron en el control previo al choque pero no informó del número de los mismos. El Valencia Basket, señala la nota, se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias para comunicar la decisión.

Según explicó el club, todavía no hay una nueva fecha establecida para el partido con el que ambos equipos abrían la segunda vuelta. Como su desenlace no afecta a la clasificación para la Copa del Rey no hace falta que se dispute antes del 30 de enero.

Para esta cita, el Valencia tenía ya la baja confirmado por covid-19 de Louis Labeyrie y había recuperado tras haber superado la infección a Nenad Dimitrijevic.

El siguiente partido del Valencia Basket debía ser el próximo miércoles día 19 de enero en la pista del Promitheas griego en la Eurocopa.