Hoy martes 18 de enero se abren las inscripciones para el Circuito de Carreras Populares de València, que este año 2022 vuelve al calendario para celebrar su decimoséptima edición tras sus suspensión en 2020 a causa de la pandemia. El Circuito se presentaba ayer en el complejo Deportivo Cultural Petxina en un acto que reunió a la gran familia del atletismo popular valenciano, con representantes de todos los clubes y entidades organizadoras. Como es tradición, el Circuito constará de un total de 10 pruebas que se celebrarán de enero a noviembre y que comenzará el día 30 de este mismo mes de enero con la Carrera Popular Galápagos en el distrito de la Olivereta y concluirá el 20 de noviembre con la Volta a Peu a Les Falles. Pilar Bernabé y el Gerente de la FDM de València, Borja Santamaría, presentaron las novedades de esta edición.

Aunque el Circuito retoma la normalidad,- «por prudencia», explicó Pilar Bernabé, - esta edición el número de inscripciones se reduce y sólo habrá 5.000 plazas disponibles, en lugar de las 8.000 de ediciones anteriores. Fiel a su filosofía popular, el precio de inscripción a todo el circuito será sólo de 12,70 euros. Al inscribirse los participantes podrán hacer también una donación solidaria que en esta edición irá destinada a Goals for Freedom. Un año más, además de la modalidad de ‘carrera’ también se podrá participar en la de marcha no competitiva. Para esta modalidad hay disponibles 1.000 dorsales con un coste de inscripción de 10 euros para todo el Circuito que irán destinados íntegramente a Goals For Freedom, un proyecto que fomenta la igualdad de derechos a través del fútbol. El circuito volverá a estar formado por pruebas de distancias de alrededor de los 5.000 metros que recorrerán distintos barrios de la ciudad de València.

La concejala de Deportes, Pilar Bernabé destacó entre las novedades de esta edición su nueva imagen: «Estrenamos logo y arco de salida y meta con el color rojo como protagonista como símbolo de la fuerza y la ilusión. Para nosotros han sido dos años negros pero estamos orgullosos de cómo ha reaccionado la ciudad y la ‘comunidad runner’. Gracias a todos hemos logrado que esto parase y hemos demostrado que somos de verdad la Ciudad del Running».

Dos plazos de inscripción

Del 18 de enero a las 10:00 horas al 19 enero de 2022 a las 23:59 horas tendrán preferencia de inscripción los que en la edición de 2019 completaron 8 o más pruebas. El resto se podrá inscribir del 20 de enero a las 10:00 horas al 25 de enero de 2022 a las 22:00 horas o hasta agotar las 5.000 inscripciones disponibles. Inscripciones en www.fdmvalencia.es y sportmaniacs.com

Dos pruebas vespertinas

Habrá dos pruebas que se celebrarán en horario de tarde. En concreto la Carrera per la Discapacitat el 30 de abril y la Carrera Marta Fernández de Castro el 11 de junio. Además, debutará la Carrera València con la Seguridad Vial el 6 de noviembre.