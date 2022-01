'ChampionsforPedrito': el fútbol catalán se vuelca para dar a un niño un perro terapéutico

Nada más nacer, a Pedrito se lo tuvieron que llevar a la UCI, en la que se pasó sus primeros cuatro meses de vida. "Le hicieron todo tipo de pruebas y vieron que iba saliendo cositas tanto a nivel neuronal, de corazón, motriz, la comida en lugar de irle al estómago se le iba a los pulmones... Si sigo, no termino", explica su padre, Juan Pablo Amantini. A él y a Guillermina Marquina, su mujer, les dijeron que el niño tenía Coffin-Siris, una enfermedad rara que padecen menos de 60 personas en todas España. Juan Pablo, defensa argentino que a sus 37 años ha sido un trotamundos del futbol 'amateur' catalán, quiso montar un partido solidario para recaudar fondos para conseguir un perro terapeuta para Pedrito. Lo que no imaginaba es la dimensión que cogería la iniciativa en apoyo de este luchador de cuatro años.

"Lo tenía en mente desde hacía tiempo pero con el covid no se pudo llevar a cabo. Tanto a Guillermina como a mí nos hacía ilusión, pero no esperábamos la repercusión que está teniendo". Según cuenta, ya hay más de un centenar de futbolistas que se han ofrecido para disputar este encuentro. Además del San Cristóbal, el actual equipo de Juan Pablo, otros clubs le han ofrecido su campo para la disputa del encuentro. "Sant Feliu, Cerdanyola, Montañesa, Manlleu, Vilafranca, Pomar, Parets, Tona... La lista es muy larga y cada vez se ofrecen más entidades, que es lo bonito. A lo largo de mi carrera he podido conocer muchísima gente y ahora siento que he dejado huella en persona que ahora me apoyan".

Un evento que no para de crecer

Desde que empezó a jugar en el Badalona B, este central argentino de la vieja escuela ha pasado por muchos equipos de Tercera como el Gavà, Blanes, Europa, Montañesa, Terrassa, Cerdanyola, Llagostera, Vilafranca y Castelldefels. En este último conoció a Javi Sánchez, amigo inseparable desde entonces que le está ayudando a un proyecto que no para de crecer. "He recibido muchos mensajes de excompañeros o rivales pero también de jugadores que no conozco de Segunda y Primera", comenta. "Estamos muy agradecidos por lo que se está creando y moviendo. Será un día muy especial, sobre todo muy lindo para Pedro y para mejorar su calidad".

El evento, previsto para principios de junio, no para de crecer: han recibido propuestas para realizar también torneos de fútbol sala y pádel, jugadores de Primera y Segunda les han prometido camisetas dedicadas para sortearlas, marcas de ropa se han ofrecido a producir gratuitamente camisetas con el lema #ChampionsforPedrito para poder venderlas y ONGs como la Fundación Ricky Rubio y multinacionales se han puesto a su disposición.

"Es increíble la de gente, no solo familia y amigos, que empatiza y quiere ayudarnos, estoy todo el día emocionada", confiesa Guillermina. Amantini trabaja como repartidor en la empresa de Joan Soler, presidente del Vilafranca y miembro de la directiva del Barça, que le ha ofrecido la colaboración de ambos equipos. Mientras Juan Pablo se levanta cada día a la cuatro mañana para ir a repartir con el camión, ella tuvo que dejar de trabajar para cuidar de Pedrito.

"Necesita una persona que esté por él todo el tiempo. Para comer, para llevarlo a los médicos, terapias. Se estuvo alimentando por sonda nasogástrica mucho tiempo y hasta casi los cuatro años no empezó a caminar. En noviembre empezó a tener crisis epilépticas, que gracias a Dios han bajado con la medicación. Por la noche tiene apneas y me he acostumbrado a no tener un sueño profundo. Duermo con su respiración y a la mínima me despierto porque sé que tengo que moverlo para que no entre en parada", dice la madre.

Visibilizar el síndrome

La acción principal del partido benéfico era conseguirle a Pedrito un Australian Cobberdog, un perro terapéutico de gran sensibilidad, para moverle en episodios de crisis nocturnas y permitir que los padres puedan descansar. "Aparte de para conseguirle un terapeuta canino, estamos dando un poco de visibilidad al síndrome multisistémico que él padece". Ahora, ante la dimensión de la iniciativa, han decidido convertir el evento #ChampionsforPedrito en una asociación homónima con el objetivo de poder ayudar a otras familias en la misma situación.