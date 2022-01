El VII Campionat Autonòmic de Frontó Individual 4 i Mig - Trofeu Diputació de València està sent condicionat per la COVID-19 i també per la meteorologia. Només Adrián i Gaizka, han pogut fer ple, inclòs el duel que els va enfrontar al Poliesportiu de Xaló.

Adrián de Quart, amb ple de triomfs davant Cervera, Arcusa i Gaizka, totalitza 8 punts, els tres últims gràcies a la victòria davant Cervera (32-18). Gaizka del CPV Parcent també va aconseguir el triomf el cap de setmana passat en imposar-se per 32-12 a Christian. L’altra partida, que havia d’enfrontar a Vicent CPV Castelló i Pascual CPV Quart de Poblet, no es va poder jugar, per la pluja.