El Campionat Individual de Raspall - Trofeu Generalitat Valenciana celebrà la segona jornada amb cinc noves partides en la categoria masculina. Després del cap de setmana de competició, quatre pilotaris han aconseguit sumar els dos triomfs i acumular sis punts. Al grup A són Ramón CPV Alzira i Pau CPV Gavarda els líders, mentre que al B la taula està liderada per Feo CPV El Dauet la Llosa de Ranes i Borja CPV Bicorp. En l’Individual femení, es este cap de setmana es disputa l’última jornada de la primera volta, amb Noelia del CPV Beniparrell com a líder.

Competició masculina

Ramón CPV Alzira continua imparable. En aquesta ocasió la víctima va ser David CPV Castelloner, que no va poder fer res davant el gran estat de forma del tricampió (25-0). El de Sumacàrcer encapçala el grup A en companyia de Pau CPV Gavarda, que es va desfer per la via ràpida de Caxu CPV El Genovés. Els dos totalitzen sis punts, lluny dels seus perseguidors David, Caxu i Dani Amat CPV Alzira, sense puntuar.

Al grup B també hi ha dos jugadors amb tots els punts possibles. Feo CPV El Dauet La Llosa i Borja CPV Bicorp comanden la classificació després de tornar a guanyar este cap de setmana. Roberto guanyà per 25-5 a José María CPV Alzira; Borja s’imposà per 25-10 davant el vigent subcampió, Eliseu CPV Muro. A l’altra partida del grup, Pepe CPV Gavarda aconseguí el seu primer triomf davant Juanjo Sala CPV Valldigna, resultat amb el qual es col·loca tercer, per davant precisament de Juanjo, que en té dos. Amb un punt trobem José María i tanca Eliseu, amb el compte buit.

Individual femení

El 13é Campionat Individual de Raspall Femení - Trofeu Generalitat Valenciana completarà este cap de setmana la primera volta de la fase regular, tenint en compte que encara s’ha de jugar la partida suspesa del passat divendres entre Carol CPV Meliana i Ana CPV Borbotó. Noelia CPV Beniparrell, que defensa títol i havia caigut a la primera jornada davant Ana, aprofità per a fer-se amb el lideratge gràcies al seu triomf davant Lucía CPV Borbotó.

Noelia encapçala la taula amb 4 punts, per 3 de Carol i 2 d’Ana. Però la situació classificatòria pot fer un tomb ja que les dos primeres, Noelia i Carol, s’enfronten dissabte a les 10:15 hores al Trinquet de Moncada. Ana i Lucía, companyes de club, s’enfrontaran divendres al carrer de pilota de Borbotó a les 17:30 hores.