El XXIV Campionat Autonòmic d’escala i corda Trofeu AON - Diputació de València va arribar a la fi de la primera volta a la màxima categoria, amb una partida pendent que no es va poder disputar el passat diumenge. A falta del duel entre Moncada i Algímia d’Alfara, les tres jornades celebrades deixen a Riba-roja com a únic equip que ha fet ple de victòries i punts, i encapçala amb un bon avantatge el grup A.

Resultats 3ª jornada

Nou punts de nou possibles és el bagatge del Traverauto Riba-roja fins el moment al campionat. Diumenge passat es van imposar als Amics de la Ribera per 60-20. Segon és Les Alcusses Moixent amb cinc punts. Els de la Costera guanyaren davant Delifret-Magber Petrer A per 60-50, en una partida que tingueren encarrilada des de ben prompte, però que a la fi es va complicar i acabaren cedint un punt. Per la seua banda, els del Vinalopó Mitjà tornen a quedar-se amb la mel als llavis, després de que la setmana passada caigueren per la mínima davant Amics de la Ribera.

Al grup B les diferències són menors. Lidera la taula Massamagrell, que es va imposar amb molta autoritat al Tio Pena contra Alfara de la Baronia (60-10) i suma sis punts, un més que els de la Baronia. L’altra partida, la que havien de disputar l’Industa Moncada i Algímia d’Alfara, hagué de ser suspesa.

Este cap de setmana es disputa la quarta jornada, la primera de la segona volta. Al grup A, Riba-roja rebrà l’equip de Petrer a les 17:00 hores; Moixent visitarà Guadassuar per a enfrontar-se contra els Amics de la Ribera, a les 17:45 hores. Al grup B, Massamagrell i Algímia d’Alfara encetaran la jornada a partir de les 15:30 hores. A les 17:00, serà el torn d’Alfara de la Baronia i Moncada, al trinquet d’Algímia.