La XVII Copa Generalitat, que enguany es juga a llargues, coneixerà este cap de setmana als seus finalistes. L’anada de semifinals ha deixat a Montserrat i Sella amb un peu a la cita del 12 de febrer.

Sella s’avança sobre Parcent

L’equip de Sella va donar un colp d’efecte a Parcent. Els de la Marina Baixa, que van patir una dura derrota a l’anada de quarts davant Benimagrell i hagueren de treballar de valent per a remuntar a casa, deixaren en esta ocasió gran part dels deures fets i obtingueren un botí molt valuós davant el potent equip de Parcent.

El 6-10 final inclina lleugerament la balança per als de Sella, que hauran de fer bo el resultat al seu carrer i evitar una reacció d’un Parcent ferit però molt perillós. La tornada, diumenge 30 a les 15:30h.

Montserrat va superar a Relleu

Al carrer de pilota de Montserrat, l’equip local aconseguí una bona renda davant Relleu. El Lanzadera Montserrat s’apuntà el triomf parcial per 10-4 i haurà d’afrontar la tornada amb confiança i precaució, ja que Relleu no ha dit encara l’última paraula. La tornada es disputarà a Relleu, diumenge 30 a les 11:00h.

Montserrat, finalista Juvenil

A la categoria Juvenil, l’equip de Lanzadera Montserrat espera rival a la final, després de deixar fora a la Vall de Laguar. Els montserraters s’imposaren a l’anada per 5-8 a la Vall, mentre que la tornada es resolgué amb 8-0. L’altra semifinal, entre Parcent i Sella, no es pogué completar. La partida de tornada va ser suspesa per la pluja caiguda diumenge a Parcent. A l’anada s’imposaren els de Sella per 8-3.